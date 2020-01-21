【駐京專電】商務部：去年ＦＤＩ為９４１５億人幣，增５﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部公布，去年全年實際利用外資

９４１５億元（人民幣．下同），同比增長５﹒８％，新設外資企業超過４萬家，保持第二大外

資流入國。

大項目加快落地，１億美元以上外資項目數量８３４個，增長１５﹒８％。上海特斯拉從建

廠到量產不到一年，創造了「中國速度」。外資結構持續優化，高技術產業利用外資２６６０億

元，增長２５﹒６％，佔比升至２８﹒３％。部分發達經濟體對華投資較快增長，新加坡、荷蘭

、韓國對華投資分別增長５１﹒１％、４３﹒１％、２１﹒７％。

