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即市新聞

21/01/2020 14:36

【駐滬專電】上海金融法院判決新三板市場虛假陳述責任糾紛案

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海金融法院近日對上海德駿資管訴北京
興華會計師事務所、中興財光華會計師事務所、海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）
的證券虛假陳述責任糾紛一案作出判決，駁回原告全部訴訟請求。該案是全國首例以判決方式審
結的涉新三板市場虛假陳述責任糾紛案。
　　資料顯示，上海德駿資管２０１５年與山東新綠食品簽署《投資協議》約定，以其管理的基
金向新綠公司投資約６３０萬元（人民幣．下同）。由興華所提供審計服務，海通證券公司出具
推薦報告，新綠公司於２０１５年１１月獲新三板市場掛牌許可。但在２０１６年，新綠公司更
換中興財光華所為其提供審計服務。同年，新綠公司被中證監立案調查。２０１８年４月１８日
，德駿資管賣出新綠公司股票，得款約１８﹒５萬元。直到２０１９年６月，中證監認定新綠公
司存在披露文件虛假記載、未按規定披露大股東股權質押信息等數項違法事實。
　　德駿資管公司向上海金融法院提起訴訟，認為興華所、中興財光華所出具的審計報告存在虛
假記載、誤導性陳述、重大遺漏，給原告造成損失，海通證券公司出具的推薦報告存在虛假記載
，未盡到持續督導責任，請求三被告連帶賠償投資損失逾６１７萬元。
　　三被告辯稱，其行為與原告損失均無因果關係等，故三被告均請求駁回原告訴請。
　　法院經審理後認為，新綠公司未披露相關信息，構成誘多型虛假陳述行為。原告股權投資行
為早於新綠公司新三板掛牌時間，不符合有關規定中關於誘多型虛假陳述因果關係的構成要件。
因此，原告主張對本案誘多型虛假陳述行為主張損害賠償，依據不足，法院遂判決駁回原告全部
訴訟請求。宣判後，原、被告均未上訴。

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