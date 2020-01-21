【駐滬專電】上海金融法院判決新三板市場虛假陳述責任糾紛案

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海金融法院近日對上海德駿資管訴北京

興華會計師事務所、中興財光華會計師事務所、海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）

的證券虛假陳述責任糾紛一案作出判決，駁回原告全部訴訟請求。該案是全國首例以判決方式審

結的涉新三板市場虛假陳述責任糾紛案。

資料顯示，上海德駿資管２０１５年與山東新綠食品簽署《投資協議》約定，以其管理的基

金向新綠公司投資約６３０萬元（人民幣．下同）。由興華所提供審計服務，海通證券公司出具

推薦報告，新綠公司於２０１５年１１月獲新三板市場掛牌許可。但在２０１６年，新綠公司更

換中興財光華所為其提供審計服務。同年，新綠公司被中證監立案調查。２０１８年４月１８日

，德駿資管賣出新綠公司股票，得款約１８﹒５萬元。直到２０１９年６月，中證監認定新綠公

司存在披露文件虛假記載、未按規定披露大股東股權質押信息等數項違法事實。

德駿資管公司向上海金融法院提起訴訟，認為興華所、中興財光華所出具的審計報告存在虛

假記載、誤導性陳述、重大遺漏，給原告造成損失，海通證券公司出具的推薦報告存在虛假記載

，未盡到持續督導責任，請求三被告連帶賠償投資損失逾６１７萬元。

三被告辯稱，其行為與原告損失均無因果關係等，故三被告均請求駁回原告訴請。

法院經審理後認為，新綠公司未披露相關信息，構成誘多型虛假陳述行為。原告股權投資行

為早於新綠公司新三板掛牌時間，不符合有關規定中關於誘多型虛假陳述因果關係的構成要件。

因此，原告主張對本案誘多型虛假陳述行為主張損害賠償，依據不足，法院遂判決駁回原告全部

訴訟請求。宣判後，原、被告均未上訴。

