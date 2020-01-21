《午市前瞻》武漢肺炎疫情未到極度悲觀，料港短期兩萬八見支持

《經濟通通訊社２１日專訊》武漢近型肺炎壞消息不止，武漢市衞健委指，該市共有１５名

醫務確診，均已隔離治療。另再增１死亡病例，疫情截止周日（１９日）已累計有４人死於新型

肺炎。加上香港遭穆迪下降評級，指官方未有實質計劃回應政治及經濟問題，或反映本港自治能

力受限。雙重消息拖累大市低開３４６點，即穿十天線（新報２８６７７點），友邦

（０１２９９）、騰訊（００７００）等現沽壓，其後本地地產、濠賭及重磅股跌幅擴大，恆指

反覆下潛，最低見２８１１５點，跌６８０點或２﹒３６％，跌穿二十天線（新報２８４３４點

）。最終半日收報２８１３６點，跌６５９點或２﹒２９％，主板成交６８３﹒４４億元。國企

指數報１１０６２點，亦跌２６８點或跌２﹒３７％。

肺炎消息影響，上證綜指數報３０６３點，跌３２點或１﹒０４％，成交１７８８﹒９８億

元人民幣。深證成指報１１０１０點，跌１０５點或０﹒９５％，成交２５３５﹒６２億元人民

幣。



＊穆迪下調香港評級，本地地產股現沽壓＊



重磅股全線向下，騰訊遭馬化騰減持５００萬股，騰訊挫２﹒７８％，報３８５元；匯控（

００００５）軟０﹒９２％，報５９﹒４元；港交所（００３８８）滑２﹒５％，報

２７３﹒２元；建行（００９３９）跌２﹒４１％，報６﹒４９元。

穆迪指出，港府的立法及行政部門有一定程度的「惰性」特微，故將香港的評級由

「Ａａ２」下調至「Ａａ３」，展望則由「負面」調整至「穩定」。本地地產股幾乎全線向下，

長實（０１１１３）跌２﹒５９％，報５４﹒５５元；新地（０００１６）挫２﹒６２％，報１

１８﹒８元；恆地（０００１２）走低２﹒７１％，報３７﹒７元；新世界（０００１７）滑２

﹒８９％，報１０﹒７６元；信置（０００８３）跌２﹒７５％，報１１﹒３２元；會德豐（０

００２０）走低２﹒２２％，報５０﹒６５元；恆隆系中午公布業績，恆隆地產

（００１０１）半日跌３﹒６７％，報１８﹒３８元；眾多地產頂目的港鐵（０００６６）亦跌

２﹒０１％，報４６﹒３５元。



＊航空、內險股全面向下，藥股部分炒高＊



中國國家衛生健康委員會成立高級別專家組應對武漢新型肺炎疫情，專家組組長鍾南山表示

肯定有人傳人。他更估計，春節期間染病人數會增加，要防止出現超級傳播者，提醒近期應盡量

避免前往武漢。航空股齊挫，國航（００７５３）挫６﹒２２％，報６﹒７９元；東航

（００６７０）跌５﹒７１％，報３﹒８元；南航（０１０５５）走低５﹒９２％，報４﹒７７

元；北京首都機場（００６９４）滑１﹒１９％，報６﹒６７元；國泰（００２９３）跌

５﹒３６％報１０﹒２４元。

是次疫症消息撞正農曆新年澳門博彩黃金期，市場或預期影響濠賭收益，銀娛

（０００２７）跌３﹒４８％，報５６﹒８元；新濠國際（００２００）挫５﹒８％，報

１９﹒５元；澳博（００８８０）向下４﹒０７％，報９﹒４３元；永利澳門（０１１２８）跌

４﹒４％，報１８﹒７元；金沙（０１９２８）跌２﹒４８％，報４１﹒３元；美高梅

（０２２８２）走低６﹒５２％，報１２﹒９元。

食品板塊受壓程度不惶多讓，蒙牛（０２３１９）跌１﹒８６％，報３１﹒６５元；旺旺（

００１５１）跌２﹒５５％，報６﹒８７元；青島啤酒（００１６８）挫４﹒２％，報４９元；

統一（００２２０）軟０﹒１２％，報８﹒５９元；康師傅（００３２２）跌３﹒１２％，報１

３﹒６４元；中國飛鶴（０６１８６）走低２﹒２９％，報１０﹒２２元。

據《中國證券報》報道，內地多家保險公司已在相關地區成立了應急處置工作組，實時關注

疫情變化，並為相關客戶提供便捷理賠服務。市場擔憂險企出現理賠潮，重磅股友邦

（０１２９９）跌３﹒３６％，報８１﹒９元；國壽（０２６２８）為今早表現最差藍籌，挫４

﹒９５％，報２１﹒１元；平保（０２３１８）滑２﹒８４％，報９５﹒８５元；中國太保（０

２６０１）走低３﹒１５％，報２９﹒２５元；新華保險（０１３３６）挫５﹒７７％，報３２

﹒６５元；中國太平（００９６６）跌４﹒４８％，報１８﹒７８元。

疫症若迅速擴散，藥品需求或大增，部分藥業股逆市上揚，三生製藥（０１５３０）微升０

﹒５４％，報１１﹒２４元；同仁堂科技（０１６６６）急升６﹒４１％，報８﹒３元；國藥控

股（０１０９９）反跌２﹒８２％，報２７﹒６元；中生製藥（０１１７７）滑１﹒６２％，報

１２﹒１２元；三生製藥（０１５３０）升０﹒５４％，報１１﹒２４元；華潤醫療（０１５１

５）跌２﹒３２％，報４﹒６４元；石藥（０１０９３）平收，報１９﹒１８元。東陽光藥（０

１５５８）破頂後轉跌，午收４７﹒７元挫３﹒９３％。



＊羅尚沛：本地地產股仍不宜沾手＊



港股半日延續上日跌勢，低開逾三百點後，更擴大至逾六百點。中國銀河國際證券業務發展

董事羅尚沛對《經濟通通訊社》表示，恆指大跌主要是市場憂武漢肺炎疫情會像２００３年的「

沙士」一樣。昨晚，有「沙士」傳家之稱的鍾南山表示武漢肺炎肯定出現人傳人，國家主席習近

平亦對疫情發表講話，這些都加劇了市場的恐憂。另外，春節臨近交投開始靜淡也是因素之一。

不過目前新型肺炎確診病例未算很多，短期看，認為恆指走勢以窄幅波動為主，區間在

２８０００至２８４００附近，需關注春節期間確診數目是否有大增。

此外，評級機構下調香港評級至「Ａａ３」，本地地產股全線下滑。羅尚沛指，市場對本次

調級結果早有預期，相信本地地產股下跌主因仍是武漢疫情。回顧２００３年「沙士」時期，本

地地產股也是跌得最傷，本次或是提前反映。另外，將於今日放榜的恆隆地產，他認為業績對其

沒有甚麼幫助，且其股價由１６元上升到２０元左右，現回調屬正常。不過，強調本地地產股仍

不宜沾手。（ｆｚ、ｎｓ）

