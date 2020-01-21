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21/01/2020 18:00

【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒１億人幣，買中行美團，沽騰訊中信証券

　　《經濟通通訊社２１日專訊》武漢新型肺炎傳來更多感染個案，加上香港遭穆迪下降評級，
拖累大市反覆向下，一度急挫８１５點２７９８０。最終，恆指以接近全日最低位收２７９８５
點，跌８１０點或跌２﹒８１％，為去年８月５日以來最大單日的百分比跌幅，亦是自去年１２
月２４日以來的最低收市價。
　　按額度計算，北水全日淨流入９﹒０７億元人民幣大減四成六。北水淨買入最多的個股依次
是中行（０３９８８）、美團（０３６９０）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是騰訊
（００７００）、中信証券（０６０３０）、農行（０１２８８）。
　　主板成交１３２８﹒４０億元大增逾一成九，其中港股通成交２３１﹒３億元，佔總成交
１７﹒４％。

＊騰訊遭馬化騰減持，亦遭北水力沽＊

　　騰訊遭主席馬化騰減持５００萬股，全日挫近３％，報３８５﹒４元。北水亦同樣沽貨，淨
沽出４﹒２億元。
　　武漢肺炎疫情嚴重，多間旅行社啟動應急預案，準備退改保障措施。其中，美團公布預訂了
武漢酒店的用戶可獲取消，令其股價全日急跌逾４％，報１０５﹒８元。不過，北水依然力撐，
淨買入近２﹒１億元。
　　武漢肺炎打擊消費意欲，海底撈（０６８６２）亦挫逾４％，報３２﹒１５元。惟同樣獲北
水看好，淨買入５８８９萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．５９　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．０９　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．６３　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　１．４３　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　１．２９　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－４．２０　
　　中信証券（０６０３０）　　　　　－１．７４　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　－１．６０　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．２０　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－０．６０　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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