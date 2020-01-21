【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒１億人幣，買中行美團，沽騰訊中信証券

《經濟通通訊社２１日專訊》武漢新型肺炎傳來更多感染個案，加上香港遭穆迪下降評級，

拖累大市反覆向下，一度急挫８１５點２７９８０。最終，恆指以接近全日最低位收２７９８５

點，跌８１０點或跌２﹒８１％，為去年８月５日以來最大單日的百分比跌幅，亦是自去年１２

月２４日以來的最低收市價。

按額度計算，北水全日淨流入９﹒０７億元人民幣大減四成六。北水淨買入最多的個股依次

是中行（０３９８８）、美團（０３６９０）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是騰訊

（００７００）、中信証券（０６０３０）、農行（０１２８８）。

主板成交１３２８﹒４０億元大增逾一成九，其中港股通成交２３１﹒３億元，佔總成交

１７﹒４％。



＊騰訊遭馬化騰減持，亦遭北水力沽＊



騰訊遭主席馬化騰減持５００萬股，全日挫近３％，報３８５﹒４元。北水亦同樣沽貨，淨

沽出４﹒２億元。

武漢肺炎疫情嚴重，多間旅行社啟動應急預案，準備退改保障措施。其中，美團公布預訂了

武漢酒店的用戶可獲取消，令其股價全日急跌逾４％，報１０５﹒８元。不過，北水依然力撐，

淨買入近２﹒１億元。

武漢肺炎打擊消費意欲，海底撈（０６８６２）亦挫逾４％，報３２﹒１５元。惟同樣獲北

水看好，淨買入５８８９萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國銀行（０３９８８） ２．５９

美團點評（０３６９０） ２．０９

小米集團（０１８１０） １．６３

中芯國際（００９８１） １．４３

舜宇光學（０２３８２） １．２９



淨沽出最多港股：

騰訊控股（００７００） －４．２０

中信証券（０６０３０） －１．７４

農業銀行（０１２８８） －１．６０

融創中國（０１９１８） －１．２０

建設銀行（００９３９） －０．６０

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（ｊｔ）

