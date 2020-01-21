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即市新聞

21/01/2020 17:08

《美元走勢－羅明立》料歐洲央行維持利率不變，輕倉博歐元反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２２　　　１０９﹒８９　　　１０９﹒９２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０９９　　　１﹒１０８９　　　１﹒１０９２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２１　　　１﹒２９９５　　　１﹒３００７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６８８　　　０﹒９６７２　　　０﹒９６７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７４８　　　７﹒７６７９　　　７﹒７７２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一環球市場並無重要經濟數據公布，匯市交投仍然淡靜，美股維持高位爭持
。不過，隨著中國武漢新型冠狀病毒有擴散跡象，港股及內地股市帶頭下跌，亞洲區內股市亦受
到影響走軟。美匯在９７﹒５０附近窄幅上落，缺乏消息令市況膠著，日本央行議息後維持利率
不變，但就上調了經濟增長預測，央行擴大刺激經濟措施的壓力將可減輕；加上避險需求略為回
升，日圓稍為回升。
　　中國開始新春假期模式，對環球市場多少帶來影響，本周焦點應是周四歐洲央行的議息會議
，相信將繼續維持利率不變。有分析認為歐美之間經濟表現的差距開始收窄，將有利歐元回穩。
不過，要留意歐元昨日再探近期低位後未能回穩於１﹒１１以上，風險管理仍要做好，輕倉博反
彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２４０　　　１﹒１０５５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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