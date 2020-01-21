《美元走勢－羅明立》料歐洲央行維持利率不變，輕倉博歐元反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２２ １０９﹒８９ １０９﹒９２

歐元╱美元 １﹒１０９９ １﹒１０８９ １﹒１０９２

英鎊╱美元 １﹒３０２１ １﹒２９９５ １﹒３００７

美元╱瑞郎 ０﹒９６８８ ０﹒９６７２ ０﹒９６７７

美元╱港元 ７﹒７７４８ ７﹒７６７９ ７﹒７７２５

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《美元走勢》周一環球市場並無重要經濟數據公布，匯市交投仍然淡靜，美股維持高位爭持

。不過，隨著中國武漢新型冠狀病毒有擴散跡象，港股及內地股市帶頭下跌，亞洲區內股市亦受

到影響走軟。美匯在９７﹒５０附近窄幅上落，缺乏消息令市況膠著，日本央行議息後維持利率

不變，但就上調了經濟增長預測，央行擴大刺激經濟措施的壓力將可減輕；加上避險需求略為回

升，日圓稍為回升。

中國開始新春假期模式，對環球市場多少帶來影響，本周焦點應是周四歐洲央行的議息會議

，相信將繼續維持利率不變。有分析認為歐美之間經濟表現的差距開始收窄，將有利歐元回穩。

不過，要留意歐元昨日再探近期低位後未能回穩於１﹒１１以上，風險管理仍要做好，輕倉博反

彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２４０ １﹒１０５５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

