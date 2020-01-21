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即市新聞

21/01/2020 15:38

【本港樓市】去年轉按登記宗數按年增逾３％，中銀香港膺轉按冠軍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，中原研究部最新數據顯示，
２０１９年轉按登記全年共有３５０２６宗登記，按年微增３﹒３％。今年銀行接連數次調整按
揭優惠，銀行調整步伐及加幅並非一致，遂吸引不少客戶趕搭轉按優惠尾班車，年中累積登記曾
躍升至紀錄新高，轉按誘因逐步減弱，料２０２０年轉按登記量將回落下跌。

＊中銀香港膺２０１９年轉按冠軍＊

　　中銀香港（０２３８８）於２０１９年連續８個月奪得單月現樓轉按榜首，去年１２月份銀
行轉按登記宗數共錄２３３７宗，按月減少２１﹒６％，因為一、二手交投受社會事件影響大減
，轉按宗數保持大幅多於一手（９５３宗）及二手（１５０３宗），轉按佔現樓按揭比例雖按月
下跌３個百分點至４９％，仍屬較高水平。
　　２０１９全年轉按登記達三萬五千宗，按年減少３﹒３％，中銀香港超越匯豐銀行成為轉按
巿佔冠軍位置，全年轉按市佔率高達２５％，按年躍升７﹒７個百分點，是按年躍進增幅最大之
銀行，其轉按登記宗數按年大幅加４８﹒８％，比較同期跌一級排第二位的匯豐銀行
（６３１１宗；巿佔率１８％），兩者差距２４３２宗。
　　另外，恆生銀行（０００１１）（４７５４宗；巿佔率１３﹒６％）排名第三；跟隨在後的
渣打銀行（０２８８８）亦按年大幅加４５﹒５％，市佔率達１１﹒４％（４００６宗）。
（ｂｉ）

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