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21/01/2020 09:09

【修例風暴】史美倫：本港資本市場仍然強勁，未見顯著資金外流

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的港交所（００３８８）主席
史美倫接受美國財經頻道《ＣＮＢＣ》訪問時表示，雖然香港出現抗議示威活動，但金融市場表
現良好，資本市場仍然非常強勁，未見香港有顯著資金外流，反映全球投資者依然認為香港金融
市場是一個具吸引力的市場。
　　她續稱，儘管市場明顯關注本港的抗議活動，但相信這些關注很快會獲得解決，又認為在「
一國兩制」下，中國政府將會讓港府自行解決持續的抗議活動。（ｃｌ）（ｚｚ）

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