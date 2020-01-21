《經濟通通訊社２１日專訊》今日是７﹒２１元朗襲擊事件半周年，有網民發起在多個港鐵
站，包括元朗站舉行集會。港鐵（０００６６）表示，今日下午３時起，關閉西鐵元朗站，屆時
港鐵將提供免費接駁巴士，接載乘客來往元朗站至朗屏站。
港鐵表示，決定基於詳細風險評估及與相關政府部門商討，考慮到乘客、員工及鐵路運作安
全，今午３時起，西鐵線列車將不停元朗站，並會繼續評估風險狀況，有需要時，臨時關閉個別
車站或暫停個別路段的列車服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
21/01/2020 09:33
【修例風暴】港鐵今日下午３時起關閉西鐵元朗站
《經濟通通訊社２１日專訊》今日是７﹒２１元朗襲擊事件半周年，有網民發起在多個港鐵
站，包括元朗站舉行集會。港鐵（０００６６）表示，今日下午３時起，關閉西鐵元朗站，屆時
港鐵將提供免費接駁巴士，接載乘客來往元朗站至朗屏站。
港鐵表示，決定基於詳細風險評估及與相關政府部門商討，考慮到乘客、員工及鐵路運作安
全，今午３時起，西鐵線列車將不停元朗站，並會繼續評估風險狀況，有需要時，臨時關閉個別
車站或暫停個別路段的列車服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
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