【修例風暴】港鐵今日下午３時起關閉西鐵元朗站

《經濟通通訊社２１日專訊》今日是７﹒２１元朗襲擊事件半周年，有網民發起在多個港鐵

站，包括元朗站舉行集會。港鐵（０００６６）表示，今日下午３時起，關閉西鐵元朗站，屆時

港鐵將提供免費接駁巴士，接載乘客來往元朗站至朗屏站。

港鐵表示，決定基於詳細風險評估及與相關政府部門商討，考慮到乘客、員工及鐵路運作安

全，今午３時起，西鐵線列車將不停元朗站，並會繼續評估風險狀況，有需要時，臨時關閉個別

車站或暫停個別路段的列車服務。（ｃｌ）（ｚｚ）

