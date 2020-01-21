《匯思－李達志》金管局數碼化轉型，將設立全新「數碼化辦公室」

《匯思》金融科技是金管局近年的重點工作之一。在過去幾年，金管局推出了多項新措施，

包括廣為人知的「轉數快」和虛擬銀行發牌機制，鼓勵銀行業利用新科技為客戶提供更優質便利

的服務，同時希望藉此提倡普惠金融。近日，金管局發布了一份銀行業人工智能應用報告，顯示

接近九成零售銀行已經或計劃在業務中使用人工智能。這表示香港的銀行業已逐漸適應高度科技

化的新標準，透過科技創新不斷進步。



＊正逐步向銀行收集更細緻的數據＊



除了銀行業要利用新科技，金管局亦在與時並進，善用科技和數據科學。金管局其實一直以

來都有利用和分析不同數據，但隨著電腦運算速度大幅提高、儲存數據的成本急速下跌，不少機

構都開始探索利用數據科學增進工作效益，金管局也不例外。自去年起，金管局著手開展一系列

探討利用新技術的研究。研究主要圍繞透過收集多方資料，再利用先進技術進行分析，以提高監

管能力及提升日常業務的效率。我們和多個不同國家的中央銀行及監管機構進行了交流，大家均

同意數據科學所能提供的分析，對風險評估以及政策制定都有所裨益。

金管局數碼化工作涵蓋多個範疇，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外

匯基金投資等。金管局即將推出一系列的新措施，具體落實各方面的工作。例如在銀行監理方面

，金管局正逐步向銀行收集更細緻的數據，以便我們對銀行業務狀況有更全面、實時的瞭解。長

遠而言，我們冀望透過新科技逐步取代銀行現時需提交的多個範本式報告，以減省銀行監管匯報

上的負擔，達至雙贏的局面。



＊數碼化轉型只是一場剛開始的征途＊



這些新措施不僅橫跨了金管局多個部門，更有賴銀行業、各公營機構及其他服務供應商與我

們的緊密合作。在資料安全和私隱這些關鍵問題上，金管局亦因應各項新措施而設立了相關的機

制，嚴格管控這些新數據與工序。我深信計劃在不斷推展的過程中將會大幅度改變現時銀行監理

的模式和考量因素，亦會在不同領域革新現行運作模式，進一步提升金管局在監管和其他職能的

效率。

除了監管科技上的提升，我們在人力資源和架構上亦必須配合轉型。因此，金管局將設立全

新的「數碼化辦公室」。顧名思義，新辦公室的任務為統籌整個金管局的數碼化轉型工程，使金

管局成為一家更加以數據為本的監管機構。我們會引進數據分析專才，協助推動計劃?的各個數

據處理和分析工作，並與不同部門的員工緊密合作。辦公室?亦將訂立金管局數碼化的長遠發展

方針，同時推動機構?部的科技文化。

金管局的數碼化轉型是一場剛開始的征途。我們歡迎有志之士加入「數碼化辦公室」，投身

金管局及香港銀行業數碼化的進程，詳情可以瀏覽金管局職位空缺的網頁。



香港金融管理局副總裁李達志



２０２０年１月２１日

