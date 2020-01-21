恒隆地產：淘大工業村將重建為住宅，對整體物業租賃業務仍樂觀

《經濟通通訊社２１日專訊》恆隆地產（００１０１）表示，集團去年４月，透過強制拍賣

，整合了牛頭角淘大工業村的所有業權。由於該地點鄰近九龍灣站以及將來落成的東九文化中心

，淘大工業村將會重建為可供出售的住宅單位，而其低層部分將會作商舖用途。項目的總樓面面

積約為１５﹒５萬平方尺，預計於２０２３年完成。

至於恆隆地產聯同母公司恆隆集團（０００１０）於北角電氣道２２６－２４０號進行一項

重建項目，以建造一座包括低層作商舖用途的甲級辦公樓，總樓面面積約為１０﹒５０萬平方尺

。建築工程預期於２０２２年完成。

恆隆地產表示，將按市況繼續減持香港的住宅單位，並透過出售非核心物業，積極從其資產

組合體現更高價值。儘管中美貿易關係緊張、英國脫歐、人民幣貶值及香港社會動盪造成不確定

性，但集團對整體物業租賃業務仍保持樂觀態度。受助於內地零售業和新物業帶來的收益，恆隆

地產的收入將有所增長。

另外，隨著恆隆地產加快引入更多奢侈品牌，內地物業組合將繼續受惠於奢侈品消費的回流

趨勢。奢侈品牌新店的進駐將持續至２０２０年及往後的時間，開店地點包括上海恆隆廣場、上

海港匯恆隆廣場、無錫恆隆廣場及大連恆隆廣場等現有物業，以及昆明恆隆廣場及武漢恆隆廣場

等新物業。（ｃｌ）

