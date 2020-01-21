《經濟通通訊社２１日專訊》網上流傳一批戴口罩、身穿防護衣物的人士，在大角咀匯豐中
心辦公室清潔消毒。匯豐向員工發電郵澄清，集團因應甲型流感情況而在二座及三座大樓１５樓
進行例行清潔，事件與武漢肺炎無關。
匯豐發言人稱，留意到今早有社交媒體誤傳有員工感染武漢新型冠狀病毒，澄清有關員工只
是感染甲型流感，該行已立即在相關樓層，即匯豐中心１５樓，進行徹底清潔和消毒。
匯豐表示，一向重視員工福祉，鼓勵所有員工，如感到不適，應該留在家休息。（ｃｌ）
21/01/2020 13:28
【武漢肺炎】匯豐指有員工感染病毒消息屬誤傳
《經濟通通訊社２１日專訊》網上流傳一批戴口罩、身穿防護衣物的人士，在大角咀匯豐中
心辦公室清潔消毒。匯豐向員工發電郵澄清，集團因應甲型流感情況而在二座及三座大樓１５樓
進行例行清潔，事件與武漢肺炎無關。
匯豐發言人稱，留意到今早有社交媒體誤傳有員工感染武漢新型冠狀病毒，澄清有關員工只
是感染甲型流感，該行已立即在相關樓層，即匯豐中心１５樓，進行徹底清潔和消毒。
匯豐表示，一向重視員工福祉，鼓勵所有員工，如感到不適，應該留在家休息。（ｃｌ）
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