《經濟通通訊社２１日專訊》中原集團表示，即使２０１９年面對香港本地，以及中美爭拗
的雙重夾擊，但集團仍做出佳績，佣金收益達１７４億元，促成買賣及租賃宗數逾４４﹒７萬宗
，成交金額超過１０８１１億元。
其中，中原香港去年錄得逾４９﹒５億元佣金收入，當中住宅部佣金逾３８億元，工商舖錄
５億元佣金收入。中原地產香港於２０１９年共促成逾５萬宗租賃及買賣成交，銷售成交金額逾
１９５０億元，蟬聯香港促成最多一手成交的地產代理公司。２０２０年中原香港營業目標為
５０﹒７億元。（ｃｌ）
21/01/2020 13:59
【本港樓市】中原集團去年佣金收益１７４億元
《經濟通通訊社２１日專訊》中原集團表示，即使２０１９年面對香港本地，以及中美爭拗
的雙重夾擊，但集團仍做出佳績，佣金收益達１７４億元，促成買賣及租賃宗數逾４４﹒７萬宗
，成交金額超過１０８１１億元。
其中，中原香港去年錄得逾４９﹒５億元佣金收入，當中住宅部佣金逾３８億元，工商舖錄
５億元佣金收入。中原地產香港於２０１９年共促成逾５萬宗租賃及買賣成交，銷售成交金額逾
１９５０億元，蟬聯香港促成最多一手成交的地產代理公司。２０２０年中原香港營業目標為
５０﹒７億元。（ｃｌ）
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