【本港樓市】中原集團去年佣金收益１７４億元

《經濟通通訊社２１日專訊》中原集團表示，即使２０１９年面對香港本地，以及中美爭拗

的雙重夾擊，但集團仍做出佳績，佣金收益達１７４億元，促成買賣及租賃宗數逾４４﹒７萬宗

，成交金額超過１０８１１億元。

其中，中原香港去年錄得逾４９﹒５億元佣金收入，當中住宅部佣金逾３８億元，工商舖錄

５億元佣金收入。中原地產香港於２０１９年共促成逾５萬宗租賃及買賣成交，銷售成交金額逾

１９５０億元，蟬聯香港促成最多一手成交的地產代理公司。２０２０年中原香港營業目標為

５０﹒７億元。（ｃｌ）

