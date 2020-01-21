《再戰明天》加拿大央行公布利率決定，美國公布１２月成屋銷售

《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日），加拿大央行公布利率決定和貨幣政策報告，
美國公布１２月成屋銷售。
＊加拿大央行公布利率決定，ＩＢＭ和強生派業績＊
周三公布業績的美國大企業有：ＩＢＭ、Ｎｅｔｆｌｉｘ和強生。
在外圍重要經濟活動上，本港時間－歐盟執委會副主席東布洛夫斯基發布「歐盟穩定暨成長
協定」評估報告。
本港時間明晚１１：００ｐｍ，加拿大央行公布利率決定和貨幣政策報告。
歐盟執委會主席馮德萊恩（６：３０ｐｍ）、英國查爾斯王儲在世界經濟論壇發表講話
（９：３０ｐｍ）。
＊美國公布１２月成屋銷售＊
今日，台灣股市假期休市。
在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第四季國內生產總值（經季節調整）季率料由０
﹒４％升上０﹒７％；年率料由２％放緩至１﹒９％。
９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月新屋價格，年率料由持平升上０﹒１％。加拿大１２月消
費者物價指數料維持於１３６﹒４；年率料由２﹒２％升上２﹒３％。
同時，美國公布１２月芝加哥儲行全國活動指數，料由０﹒５６降至０﹒１５。
１０：００ｐｍ，美國公布１１月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由０﹒２％升上０﹒３％。
１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋銷售，料由５３５萬升上５４３萬，月率料由下滑
１﹒７％升上１﹒５％。
＊楓葉教育開股東會＊
在本港，明日，楓葉教育（０１３１７）和萬邦投資（００１５８）開股東會。（ｈｏ）