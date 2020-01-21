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即市新聞

21/01/2020 16:33

【本港經濟】１２月整體通脹率降至２﹒９％，全年基本通脹率３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，２０１９年１２月
份整體消費物價與一年前同月比較，上升２﹒９％，稍低於去年１１月份的相應升幅（３％）和
市場預測的升幅（３％），數字連跌四個月，為去年５月以來最低。１２月份升幅放緩主要是由
於本地交通費用和外出用膳費用升幅收窄所致。
　　剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在去年１２月份的按年升幅（即基
本通脹率）亦為２﹒９％，與去年１１月份相若。

＊去年第四季通脹率為３％＊

　　在２０１９年第四季，綜合消費物價指數較一年前同期上升３％。剔除所有政府一次性紓困
措施的影響，相應升幅則為３％。
　　２０１９年全年計，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升２﹒９％。剔除所有政府一次
性紓困措施的影響，升幅則為３％。

＊上月食品價格升近１４％＊

　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在去年１２月份錄得按年升幅的類別為食品（不
包括外出用膳）（上升１３﹒８％）、雜項物品（上升３﹒４％）、住屋（上升３％）及外出用
膳（上升２﹒０％）等。另一方面，綜合消費物價指數在期內錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣
及水（下跌６﹒６％）、衣履（下跌３﹒１％）、耐用物品（下跌２﹒２％）和煙酒（下跌
１﹒３％）。

＊豬肉價格高企令食品通脹持續＊

　　政府發言人表示，去年１２月的基本消費物價通脹率維持穩定在２﹒９％。消費物價指數大
部分主要組成項目承受的價格壓力維持輕微或溫和，但食品通脹因新鮮豬肉價格高企而仍然顯著
。２０１９年全年合計，基本消費物價通脹率平均為３％。
　　展望將來，進口通脹輕微及本地經濟狀況疲弱應有助整體通脹壓力在短期內得以受控。政府
會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。（ｃｌ）

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