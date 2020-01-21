【企業盈喜】中國財險料去年淨利潤按年增加３５％至６０％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國財險（０２３２８）發盈喜，預期截至去年１２月底止，

全年淨利潤將按年增加３５％至６０％。

公司指，淨利潤增加，主要由於去年公司保費收入穩步增長，投資收益按年增加。同時，去

年中財政部、稅務總局印發《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》，規定手續

費及佣金支出的所得稅稅前扣除比例提高至１８％，並且超比例部分允許結轉以後年度扣除。公

司將新政對於２０１８年所得稅費用影響金額一次性確認在２０１９年，本年度淨利潤相應增加

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