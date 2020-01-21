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21/01/2020 12:23

恒隆地產去年純利按年跌２４％，派息５９仙

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至２０１９年１２月底止全年
度業績，期內純利６１﹒７２億元，按年下跌２４％，每股盈利１﹒３７元，派末期息每股５９
仙，計及中期息１７仙，全年合共派息７６仙。而基本盈利為４４﹒７４億元，按年升９％，每
股基本盈利０﹒９９元。
　　期內，收入８８﹒５２億元，按年跌６％，營業溢利６４﹒８７億元，按年跌５％。
（ｓｋ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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