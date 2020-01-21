恒隆地產去年純利按年跌２４％，派息５９仙

《經濟通通訊社２１日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至２０１９年１２月底止全年

度業績，期內純利６１﹒７２億元，按年下跌２４％，每股盈利１﹒３７元，派末期息每股５９

仙，計及中期息１７仙，全年合共派息７６仙。而基本盈利為４４﹒７４億元，按年升９％，每

股基本盈利０﹒９９元。

期內，收入８８﹒５２億元，按年跌６％，營業溢利６４﹒８７億元，按年跌５％。

（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

