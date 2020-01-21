恒隆地產全年基本盈利升９％，香港物業收入升２％

《經濟通通訊社２１日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至２０１９年１２月底止全年

度業績，基本盈利４４﹒７４億元，按年升９％，每股基本盈利０﹒９９元。計入物業重估收益

和其相關所得稅及非控股權益的影響後，股東應佔純利下跌２４％至６１﹒７２億元。

由於住宅單位銷售減少，集團的總收入下跌６％至８８﹒５２億元，物業租賃收入按年升

５％至８５﹒５６億元，物業銷售收入按年大跌７６％至２﹒９６億元。總營業溢利６４﹒８７

億元，按年跌５％。內地物業租賃收入升７％，而香港物業租賃收入亦升２％。



＊香港租賃物業及商舖組合收入均按年升２％＊



香港租賃物業組合的總收入按年升２％至４０﹒１２億元，營業溢利亦同樣上升２％至

３３﹒８７億元，租賃邊際利潤率維持於８４％。香港商舖組合收入按年增加２％至２３﹒７４

億元。總零售額按年下跌４％，２０１９年底的租出率則較去年增加三個百分點至９８％。當中

，受香港社會動盪影響，銅鑼灣商舖組合受到的打擊最為沉重，其收入按年減少１％至６﹒２８

億元。零售額下跌１０％，而租出率亦減少兩個百分點至９７％。



＊香港物業銷售收入按年跌７６％＊



住宅方面，集團年內出售了一間位於藍塘道２３－３９號的大宅，物業銷售收入相應地按年

減少７６％至２﹒９６億元。物業銷售溢利按年減少７９％至１﹒６２億元。邊際利潤率為

５５％。（ｓｋ）

