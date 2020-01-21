【企業盈喜】萬成集團料去年扭虧為盈賺最多１３５０萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》萬成集團（０１４５１）公布，預期截至２０１９年１２月
３１日止年度的股東應佔溢利介乎１１５０萬元至１３５０萬元，對比２０１８年度錄得股東應
佔虧損約３１０萬元。
扭虧為盈的原因主要由於集團於該年度自現有客戶接獲銷售訂單，因此來自原始設備製造業
務的收益按年度增長約２６％；及集團於該年度並無產生任何上市開支，對比２０１８年度產生
上市開支約９００萬元。（ｃｗ）
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