【企業盈警】上海石化（３３８）料去年淨利潤按年減５５－６１％

《經濟通通訊社２１日專訊》上海石油化工（００３３８）（滬：６００６８８）公布，預

計截至２０１９年１２月３１日年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤按年減少２８﹒８３億－

３２﹒４３億元人民幣，按年減少５５－６１％。

公司業績大幅下降的主要原因有公司全年產品平均售價降幅較大，受到價差因素影響，公司

產品毛利大幅下降；以及去年國際原油市場高低硫、輕重質原油價差收窄，公司加工高硫重質原

油的成本優勢縮小。（ｃｗ）

