《經濟通通訊社２１日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，公司
截至２０１９年１２月３１日年度預計實現歸屬於公司股東的淨利潤為４５００－６７００萬元
（人民幣．下同），對比去年虧損１３億元，將實現扭虧為盈。
扭虧為盈的原因主要由於公司主導產品銷量實現增長，營業收入同比有所增加，同時公司產
品盈利能力顯著提升，期間費用得到有效控制，公司業績實現較大改善。
另外，計入當期政府補助、處置子公司獲得的投資收益及持有的金融資產公允價值變動等非
經常性損益事項約３億元。（ｃｗ）
21/01/2020 18:11
【企業盈喜】第一拖拉機料去年扭虧為盈賺最多６７００萬人幣
《經濟通通訊社２１日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，公司
截至２０１９年１２月３１日年度預計實現歸屬於公司股東的淨利潤為４５００－６７００萬元
（人民幣．下同），對比去年虧損１３億元，將實現扭虧為盈。
扭虧為盈的原因主要由於公司主導產品銷量實現增長，營業收入同比有所增加，同時公司產
品盈利能力顯著提升，期間費用得到有效控制，公司業績實現較大改善。
另外，計入當期政府補助、處置子公司獲得的投資收益及持有的金融資產公允價值變動等非
經常性損益事項約３億元。（ｃｗ）
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