《小傳日記》疫情恐爆發，魚缸現沽壓；失守二萬八，困局點樣拆？

《小傳日記》武漢疫情爆發好似幾嚴重，武漢市衞健委透露，該市共有１５名醫務人員確診

，均已隔離治療，哎呀，慘啦呢次。另外，穆迪又話調低香江評級，雙重消息引發個魚缸跌到喊

咁口，今早低開三百幾點之後就一路瀉落去，所有關於旅遊出外、春節類消費股分都跌到睇唔到

底咁，午後恆指一路都係二萬八邊緣咁好淡爭持，之後都係頂唔住失守，恆指最低見過

２７９８０點，最終收報２７９８５點，跌８１０點或近３巴仙，主板成交１３２８﹒４億銀升

一成九。國貨收報１０９７０，跌３６１點或跌逾３巴仙。

內地Ａ場都似乎唔多穩陣，上證收報３０５２點，跌４３點或逾跌１巴仙；深證收

１０９５３點，跌１６２點或跌逾１巴仙。兩市合共成交６９０５﹒２６億銀人仔。

睇睇大隻藍戰士，受個「孖屐」氣氛影響，５０隻全部損手爛腳。大象（００００５）跌

逾１巴仙，報５９﹒１５銀；生發發（００３８８）大瀉３巴仙，報２７１﹒８銀；ＱＱ

（００７００）遭馬主席減持，跪低近３巴仙，報３８５﹒４銀；神州移動（００９４１）插水

逾２巴仙，報６６﹒９５銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛逾３巴仙，報８１﹒８５銀。



＊醫生個個睇賠額恐唔細，魚缸跌得慘逆向工具讚＊



神州疫情擴大嚴重，大家都擔心病毒四散，人人自危，有理無理，如果發現兩聲咳，都要立

即睇醫生，間接保險就要賠多咗錢，內險佬今日都全面回吐，平保（０２３１８）立即跌低逾４

巴仙，報９４﹒４銀；國壽（０２６２８）跟跌近半成，報２１﹒１銀；太保（０２６０１）潛

近４巴仙，報２９銀；太平（００９６６）瀉逾半成，報１８﹒６４銀；財險（０２３２８）跟

跌近４巴仙，報９﹒０４銀；

「孖屐」跌到慘慘豬，有人歡喜就有人愁，如果夠膽買逆向ＥＴＦ就發達啦！今日唔少相關

產品都升得風風火火，其中ＦＩ二南方恆指（０７５００）升逾半成，報６﹒３４銀；ＦＩ二南

方國指（０７５８８）抽高逾６巴仙，報５﹒３９銀；ＦＩ華夏恆指（０７３２１）都漲逾３巴

仙，報５﹒７４銀；ＦＩ南方恆指（０７３００）飛起近３巴仙，報５﹒２４銀；ＦＩＧＸ恆指

（０７３３６）抽高近３巴仙，報５﹒４４銀。



＊疫情仍不停醫藥佬大贏，免費退改飛航空佬感悲＊



仲有啊！噚晚武漢市衛健委再公布新增一個死亡病例，而且有「沙士」專家之稱的鍾南山都

話肯定有人傳人。「孖屐」對流感藥需求激增，相關醫藥佬繼續畀炒上。石四藥（０２００５）

彈起逾５巴仙，報７﹒３９銀；同仁堂科技（０１６６６）漲超３巴仙，報８﹒０７銀；神威藥

業（０２８７７）同新華製藥（００７１９）各升約３巴仙，分別報７﹒９３銀及４﹒２５銀；

四環醫藥（００４６０）企穩，報０﹒９７銀。

呢個新春大家都唔使出去玩，因為武漢市政府話要對進出武漢嘅人加強管控，而南航

（０１０５５）等多家航空公司都表示可以為武漢發熱旅客辦理免費退改簽，航空佬繼續向下撲

。東航（００６７０）及南航趴低近７巴仙，分別報３﹒７６銀及４﹒７４銀；國航

（００７５３）跌６巴仙，報６﹒８１銀；屐飛（００２９３）飛就飛，不過係飛低４巴仙，報

１０﹒３８銀。



＊情感個案增濠賭股價崩，「孖屐」兩連跌食品氣盡洩＊



缸友都好擔心肺炎疫情會進一步擴散，搞到人心惶惶，嗰嗰都唔太想出街，酒店同旅遊業都

相繼大受打擊。濠賭佬都唔例外，一齊重創。銀娛（０００２７）趴低近４巴仙，報５６﹒７５

銀。新濠（００２００）唔見逾５巴仙，報１９﹒８銀。澳博（００８８０）縮水逾４巴仙，報

９﹒４１銀。永利澳門（０１１２８）跪低近５巴仙，報１８﹒６２銀。金沙（０１９２８）仆

低逾３巴仙，報４１銀。

食品佬都唔好彩，齊齊碌落山，旺旺（００１５１）滑逾３巴仙，報６﹒８１銀。青島啤酒

（００１６８）唔見４巴仙，報４９﹒１銀。統一企業國（００２２０）軟腳近半巴仙，報

８﹒５６銀。維他奶（００３４５）仆低逾３巴仙，報２８﹒８銀。現代牧業（０１１１７）趴

低近３巴仙，報１﹒１２銀。

大家記得勤洗手，戴口罩，保持清潔啊！請請！



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