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21/01/2020 18:38

【武漢肺炎】袁國勇：疫情或進入第三波，擴至家庭及醫院傳播　　

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港大傳染病學講座教授袁國勇表示，早前獲國家衛健委邀請，
參加專家會議，到武漢研判新型病毒肺炎的疫情，他指是次疫情，華南海鮮城動物傳播給人，是
第一波，海鮮城附近居民發病的第二波，已可能擴大至出現家庭及醫院傳播的第三波爆發。
　　他表示，現時最擔心會出現社區大爆發，可能會引起類似沙士的情況，必須在完全進入第三
波前，緩減疫情。（ｂｉ）

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