《真知灼見－溫灼培》山火對澳元的影響擴大

《真知灼見》燒了好幾個月的澳洲山火對當地旅遊業帶來嚴重負面影響已是人所共知，但最

新消顯示，山火對當地經濟帶來的負面影響愈來愈深遠。當地開採巨企必和必拓（ＢＨＰ

Ｇｒｏｕｐ）昨天（２０日）指，山火已影響到其位於新南威爾斯地區的煤礦生產，主要是因為

嚴重的空氣污染使礦場停工。據當地估計，山火可能仍要維持數月才能停止，事件令市場關注將

嚴重影響當地經濟，逼使澳洲央行有減息壓力。據澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳洲

央行２月４日議息會減息機會為５４％；而若２月不減息，５月減息機會便近七成機會。現時澳

洲官方息率０﹒７５％，已是澳紐加三商品貨幣中最低息（註：新西蘭息率為１％，加拿大息率

為１﹒７５％）。倘再減，其息率水平將更不吸引。



＊武漢肺炎疫情影響澳紐貨幣＊



中國湖北省武漢市的肺炎疫情亦不容忽視，其擴散情況似有所加快。事件令人聯想到

２００３年「沙士」對經濟帶來的負面影響。中國是澳洲及新西蘭的最大出口國，假如疫情控制

得不好，損害到中國經濟，澳洲及新西蘭經濟難免也會受牽連。相信正是市場對有關憂慮，今早

（２１日）所見中港股市同時受壓，這多少也對澳紐貨幣帶來負面影響。



＊世界經濟論壇機會周三開幕＊



今晚，美國總統特朗普將於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發言。市場關注特朗普會否借用

此一場合揭開把貿易矛頭指向歐洲的序幕。另外，據《彭博》引述法國外交官方消息指，法國及

美國的財長亦將會趁是次開世界經濟論壇機會，於周三（２２日）開會，嘗試化解兩國在數碼稅

的分歧。所以本周在世界經濟論壇所發生的事件實在值得我們關注。因為如美國一旦轉針對歐洲

，直接影響的固然是歐元，但這可同時不利於全球投資環境，對澳紐加三貨幣可同視為不利。澳

元及新西蘭元暫建議靜觀其變。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

