武漢肺炎疫情趨嚴重，港股瀉８１０點收２７９８５，失守二萬八關

《經濟通通訊社２１日專訊》武漢肺炎疫情在內地急速擴散，港大醫學院估計目前武漢可能

有約１３００多宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，目前武漢累積４個死亡個案。另外，穆迪降香港

主權評級至「Ａａ３」，評級展望則由「負面」調升至「穩定」，消息令港股今早低開３４６點

或１﹒２％，報２８４４９。其後疫情消息漸見嚴重，武漢市政府宣布武漢市旅遊團隊不組團外

出，並對進出武漢的私家車輛需抽檢病毒。此外，內地多間旅行社、航空公司及旅遊產品Ａｐｐ

均允許退票及退房等手續，拖累大市繼續走低。

當中重磅股、中資金融、內房股沽壓最強，令港股一舉失守十天線（約２８６６２點）及二

十天線（約２８４２７點），並跌穿二萬八關，港股最多曾瀉８１５點最低見２７９８０點。最

終，港股全日收報２７９８５點，跌８１０點或跌２﹒８１％，為去年８月５日以來最大單日的

百分比跌幅，亦是自去年１２月２４日以來的最低收市價。主板成交１３２８﹒４０億元大增逾

一成九。國企指數報１０９７０點，跌３６１點或跌３﹒１９％。

Ａ股同樣大挫，上證綜合指數收報３０５２點，跌４３點或跌１﹒４１％。深證成份指數收

報１０９５３點，跌１６２點或跌１﹒４６％，兩市總成交６９０５﹒２６億元人民幣。

藍籌股全線收跌。重磅股方面，騰訊（００７００）主席馬化騰減持，股價走低

２﹒６８％，報３８５﹒４元；友邦（０１２９９）挫３﹒４２％，報８１﹒８５元；匯控

（００００５）跌１﹒３３％，報５９﹒１５元；中國移動（００９４１）跌２﹒４８％，報

６６﹒９５元；港交所（００３８８）跌３％，報２７１﹒８元。



＊武漢肺炎趨嚴重旅客大減，濠賭航空股挫＊



隨武漢肺炎疫情擴大，打擊內地遊客出行意欲，旅遊產品Ａｐｐ推出旅行訂單退改保障政策

，令其及相關酒店生意額受損，相關概念股大挫。美團點評（０３６９０）跌４﹒３４％，報１

０５﹒８元；同程藝龍（００７８０）跌７﹒２４％，報１１﹒２８元；錦江資本（０２００６

）跌５﹒９２％，報１﹒４３元；香格里拉（０００６９）跌５﹒８２％，報７﹒９３元；香港

中旅（００３０８）跌５﹒６３％，報１﹒３４元。

肺炎疫情同樣令航空股受挫。南方航空（０１０５５）跌６﹒５１％，報４﹒７４元；中國

東方航空（００６７０）跌６﹒７％，報３﹒７６元；中國國航（００７５３）跌５﹒９４％，

報６﹒８１元；國泰航空（００２９３）跌４﹒０７％，報１０﹒３８元；北京首都機場（００

６９４）跌２﹒３７％，報６﹒５９元。

濠賭股繼續受肺炎消息而走低。銀河娛樂（０００２７）跌３﹒５７％，報５６﹒７５元；

金沙（０１９２８）跌３﹒１９％，報４１元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒８１％，報

１８﹒６２元；澳博控股（００８８０）跌４﹒２７％，報９﹒４１元；新濠國際

（００２００）跌４﹒３５％，報１９﹒８元。



＊藥業股個別發展，保險股低收憂賠償上升＊



武漢肺炎疫情漸趨嚴重，令流感藥需求大增，惟部分相關概念的藥品股走勢分化。東陽光藥

（０１５５８）早市曾最高見５４﹒４５元兼破頂，之後獲利回吐盤湧現，最終收跌

５﹒３４％，報４７元；白雲山（００８７４）跌３﹒３％，報２７﹒８元；新華製藥

（００７１９）走高３﹒１６％，報４﹒２５元；中國中藥（００５７０）跌０﹒４７％，報４

﹒２２元；同仁堂科技（０１６６６）漲３﹒４６％，報８﹒０７元；石藥集團（０１０９３）

軟０﹒９４％，報１９元：中生製藥（０１１７７）捱約３％收１１﹒９４元。

市場憂慮疫症如大規模爆發，令市民醫療開支增加，間接令保險公司賠償上升，內地保險股

全線下挫。中國平安（０２３１８）挫４﹒３１％，報９４﹒４元；中國人壽（０２６２８）走

低４﹒９５％，報２１﹒１元；眾安在線（０６０６０）跌６﹒３８％，報２９﹒３５元；中國

太平（００９６６）跌５﹒１９％，報１８﹒６４元；中國財險（０２３２８）跌３﹒６２％，

報９﹒０４元。



＊穆迪下調港主權評級，本地地產股全走低＊



穆迪上日（２０日）降香港主權評級至「Ａａ３」，評級展望則由「負面」調升至「穩定」

，自２０１７年５月以來首次，本地地產股走低。恆基地產（０００１２）跌２﹒９７％，報３

７﹒６元；新鴻基地產（０００１６）跌２﹒７％，報１１８﹒７元；新世界發展（０００１７

）瀉３﹒４３％，報１０﹒７元；長江基建（０１０３８）跌２﹒２６％，報５６﹒３元；信和

置業（０００８３）跌２﹒９２％，報１１﹒３元。（ｋｓ）

