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即市新聞

21/01/2020 15:10

《股金豐采－涂國彬》預期那不可預期的？

　　《股金豐采》雖說全球投資者目前正受到逐利思維主導，一般傾向無視避險，但這一點並不
排定風險事件發生的可能性，而這些事件可以包括地緣政治緊張，可能是特朗普突如其來在社交
媒體的貼文，又或者是事態變化中的，竟然出乎意料之外，等等。
　
＊隨機震盪為時短＊
　
　　是的，假如由量寬回復正常的貨幣政策主旋律當前不生效，尤其是美聯儲已明示，不打算年
內有加息或減息之舉，則餘下來的未解決的，自然是一眾不可能解決的，也就是隨機震盪，說得
上隨機，本質上就是不可預測。換言之，也不存在什麼預期那不可預期的。對於利比亞軍事行動
影響的油價向上，是否這類隨機震盪？若算是，則傾向影響短暫。
　　同樣道理，一樣可以用來看金價。目前在１５５０水平支持不錯，看來仍將再上。在非常短
期，或許與利比亞有關。但正如之前屢次分析，過去十年，主要決定金價的是貨幣政策。不難明
白，非常時期，非常手段，故此，其他因素的重要性，自然相對下降。
　
＊勿貪快加大槓桿＊
　
　　然而，若美聯儲和其他央行都傾向不加息不減息，短期內，此因素的重要性相形見絀，讓路
給隨機震盪，例如地緣政治事件。問題是，此類事件，本質上是隨機，一般都是短暫，並不能依
賴作為新趨勢！
　　隨機震盪的重要性，在無趨勢市況中，更顯突出，就如目前，美聯儲明示沒有加減息的傾向
。如此一來，最佳做法是操作區間上落，波幅來回做，但從風險管理角度，要縮小槓桿，不能貪
快而用大槓桿去放大，以免萬一趨勢出現，給殺個措手不及。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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