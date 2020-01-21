《鍾之日記》降級疫情雙打擊，二萬八關淪陷

《鍾之日記》１月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



繼惠譽於數月前下調香港評級，穆迪亦將香港主權評級由「Ａａ２」降至「Ａａ３」，展望

則由「負面」調整至「穩定」，是自２０１７年５月以來首次。穆迪指下調評級主要反映香港的

體制同治理實力低於先前估計，過去９個月香港沒有展現具體計劃處理香港市民所反映的政治、

經濟以及社會問題，認為其管治能力不如該行早前所評估，也可能是香港特區自治較該行原有估

計有更大限制。穆迪補充，即使不及預先估計強勁，香港體制和管治能力仍較中國為好，令香港

評級較中國仍高出一級。港府深夜發稿稱，非常不認同穆迪對香港情況的評估，港府一直嚴格落

實「一國兩制，高度自治」原則。有學者認為，穆迪的報告反映現實情況，可能會對本港投資氣

氛和企業借貸成本有負面影響。

穆迪降級、肺炎疫情惡化，再加上馬化騰減持，三大利淡打擊之下，香江魚缸最多瀉８１５

點最低見２７９８０點，恆指最終收報２７９８５點，跌８１０點或跌２﹒８１％，為去年８月

５日以來最大單日的百分比跌幅，亦是去年１２月２４日以來最低收市價。主板成交１３２８億

元大增逾一成九。



＊武漢肺炎疫情惡化，Ａ場震盪＊



武漢肺炎疫情在內地急速擴散，最新新增最少１８宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，連同４宗

境外確診，全球確診病例至少２２３宗，其中上海、珠海等城市均首次發現確診病例，而死亡人

數增至４人。武漢有１５名醫護人員中招確診，亦有最近未去過武漢的人士被感染，國家衛健委

高級別專家組組長鍾南山指出，新型冠狀病毒「肯定人傳人」。

國家主席習近平昨日傍晚作出指示，要求堅決遏制疫情蔓延勢頭。發病源頭的武漢市政府今

日終於嚴陣以待，宣布對進出武漢人員加強管控，禁止市內旅遊團隊組團外出，並在機場、火車

站、長途汽車站、客運碼頭安裝紅外線測溫儀，亦會對進出武漢的私家車輛進行抽檢。

外界擔心武漢疫情已跨省跨國擴散，無疑已經對春節經濟帶來重創，中金公司最新報告直指

疫情或加大國內經濟和政策的不確定性。滬深股市迎來今年以來最大的震盪，滬綜指全日跌幅擴

大至１﹒４１％，報３０５２﹒１４點，在接近全日最低位收市，創下去年１２月３１日以來新

低，意味著半個月的升幅已告全銷。兩市全日成交６９０５億元人民幣，按日增加１﹒７％。



＊內險恐因疫情觸發理賠潮，集體暴跌＊



內地多家保險公司已在相關地區成立了應急處置工作組，實時關注疫情變化，並為相關客戶

提供便捷理賠服務。例如中國平安（０２３２８）已開通全天候應急聯絡熱線、值班響應機制及

綠色理賠通道；中國人壽（０２６２８）多渠道受理報案，主動尋找出險客戶；中國太保

（０２６０１）表示，凡購買其醫療類保險產品的客戶，如在保險責任範圍內出險，將獲得全方

位的便捷保險理賠服務等。

由於今次疫情擴散情況不容樂觀，市場擔憂險企出現理賠潮，眾安在線（０６０６０）瀉６

﹒４％，新華保險（０１３３６）挫５﹒６％，中國太平（００９６６）跌５﹒２％，中國人壽

插水５％，平保跌４﹒３％，太保跌４％。

另外，內地多家旅遊服務預訂網均推出退改保障政策，包括兩家在港上市公司。同程藝龍

（００７８０）表示，凡此前預訂了同程藝龍和同程旅遊相關產品的用戶，因被確診或疑似新型

冠狀病毒肺炎被機場（港口）隔離勸返，以及與其有密切接觸的同行用戶，同程藝龍和同程旅遊

承諾將免費為其取消相關產品，用戶損失由平台承擔；而美團（０３６９０）表示，如即日起至

１月３１日，通過美團預訂的武漢市酒店、民宿、景區門票、度假的訂單，均可聯繫客服免費取

消，美團為用戶免費取消保障。

同程藝龍全日跌７﹒２％，報１１﹒２８元人民幣，美團點評跌４﹒３４％，報１０５﹒８

元。



＊馬化騰逾兩年後再減持騰訊，富瑞、高盛齊睇４８０元＊



騰訊（００７００）主席馬化騰事隔逾兩年後再度減持騰訊。根據聯交所資料顯示，馬化騰

於上周二至上周五（１４至１７日）減持公司共５００萬股，每股平均價分別為４０１﹒４２９

６元、 ３９８﹒１８５６元、３９８﹒４９１５元及３９８﹒１０３４元，套現１９﹒９６億

元，最新持股量降至８﹒５３％。

馬化騰對上一次減持騰訊是２０１７年１０月，當時套現２１億元。另外，騰訊總裁劉熾平

本亦在月初減持公司５０萬股，套現１﹒９２億元，為近兩年來首次減持，他最新的持股量降至

０﹒５５％。

受馬化騰減持消息影響，騰訊今日跌穿３９０元，收市挫２﹒７％，報３８５﹒４元，成交

約２４１７萬股，涉資達９３﹒５億元。單是騰訊就拖低恆生指數約８４點。

雖然接連有騰訊高層減持騰訊，但券商亦普遍看好騰訊股價走勢。高盛認為，騰訊旗下社交

網絡用戶時長有韌性，微信商業化存在上行空間，將騰訊１２個月的目標價上調１３﹒２％，由

４２４港元上調至４８０港元，維持「買入」評級。

富瑞的報告亦指，對騰訊今年前景看法正面，公司將受惠多項利好因素包括支付業務的基本

面改善、產品利潤提升、新遊戲推出及社交媒體廣告強勁增長等，並對手遊前景看法正面，將騰

訊目標價由４５５﹒３元，上調至４８０元，維持「買入」評級。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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