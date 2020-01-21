【武漢肺炎】內地確診病例激增４人死亡，習近平要求堅決遏制疫情

《經濟通通訊社２１日專訊》武漢肺炎疫情在內地急速擴散，最新統計，新增最少１８宗新

型冠狀病毒肺炎確診病例，連同４宗境外確診，全球確診病例至少２２３宗，死亡人數今早再增

１人，至今共４人死亡。

武漢市衛健委稱，最新死亡的是一名姓陳的８９歲老翁，上周一（１３日）發病，上周六（

１８日）因嚴重呼吸困難入院，延至周日（１９日）晚上不治；死者生前患有高血壓、糖尿病、

冠心病及頻發室性早搏等疾病。

分省市來看，在爆發疫情的湖北省武漢市，確診病例達到１９８例，其中１５人為醫護人員

；北京市５例、廣東省１４例，而上海市亦今早通報首次確診２例，另外四川省、雲南省、廣西

壯族自治區及山東省均通報出現疑似病例。



＊習近平：要把人民生命安全和身體健康放在第一位＊



國家主席習近平最新作出指示，肺炎疫情必須引起高度重視，全力做好防控工作，要求各級

黨委和政府及有關部門要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，制定周密方案，組織各方

力量開展防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭；要全力救治患者，盡快查明病毒感

染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程；及時發布疫情信息，深化國際合作；加強輿論引

導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定。

國務院聯防聯控機制１月２０日召開電視電話會議，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工

作進行全面部署。國家衛生健康委成立新型冠狀病毒感染的肺炎應對處置工作領導小組，指導地

方做好疫情應對處置工作。湖北省等有關地方進一步落實屬地責任，採取切實有效措施，堅決做

好疫情防控各項工作。（ｅｙ）

