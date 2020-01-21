【武漢肺炎】李克強：武漢嚴格落實防控措施，肺炎納入傳染病管理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李克強２０日主持召開國務院

常務會議，進一步部署新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，要求有力有效遏制疫情。

會議指出，目前診斷方法和診斷試劑不斷優化，一些疑似病例得到確診，病例數增加。當前

正值春運，人員流動大，必須有針對性進一步加強防控。各相關部門和地方要按照黨中央、國務

院部署，對人民高度負責，全力以赴科學有效抓好疫情防控。

一是依法將新型冠狀病毒感染的肺炎納入傳染病管理，按照多部門聯防聯控機制和突發公共

衛生事件應急預案，進一步做好防控工作。

二是堅決遏制疫情擴散。落實屬地責任。武漢市要嚴格落實防控措施，把好相關市場關閉、

野生動物管控和機場、車站、碼頭等體溫篩檢關口。各地要因地制宜落實重點場所和公共交通工

具的通風、消毒、測體溫等必要措施，同時加強監測和預檢分診，確保疫情及時發現、有效處置

。

三是落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施，調配精乾力量和醫療資源，加

強患者醫療救治費用保障，全力做好患者特別是重症患者救治。加強各類醫院的防控措施，嚴格

控制醫院感染，強化醫務人員防護。

四是堅持公開透明，及時客觀向社會通報疫情態勢和防控工作進展，統一發布權威信息。科

學宣傳疫情防護知識，提高公眾自我保護意識。加強與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區溝

通合作。

五是加強科研攻關。在已查明病原基礎上，盡快查明傳染源、傳播途徑，密切跟蹤病毒毒力

、傳播力變化，做好應對疫情變化技術準備。

會議強調，各有關方面特別是醫療系統要加強春節期間在崗值守，做好應急處置，切實保障

人民生命健康安全。

