《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》萬科（０２２０２）
（深：０００００２）上海區域昨日（２０日）與上海迪士尼度假區達成戰略聯盟，雙方將在客
戶體驗流程設計、主題場景營造、服務體系迭代乃至系列產品研發等多個維度展開合作。
萬科或將打造是帶有迪士尼元素的童玩專區，體現樂園ＩＰ與設計元素的生活示範場景，甚
至是結合５Ｇ等新技術共創有趣的生活場景。另外，此次雙方合作除了覆蓋萬科上海區域各社區
，還將延伸至上海、浙江、江蘇、安徽和江西等地。
21/01/2020 09:19
【駐滬專電】萬科上海區域與上海迪士尼度假區達成戰略聯盟
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》萬科（０２２０２）
（深：０００００２）上海區域昨日（２０日）與上海迪士尼度假區達成戰略聯盟，雙方將在客
戶體驗流程設計、主題場景營造、服務體系迭代乃至系列產品研發等多個維度展開合作。
萬科或將打造是帶有迪士尼元素的童玩專區，體現樂園ＩＰ與設計元素的生活示範場景，甚
至是結合５Ｇ等新技術共創有趣的生活場景。另外，此次雙方合作除了覆蓋萬科上海區域各社區
，還將延伸至上海、浙江、江蘇、安徽和江西等地。
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