【駐滬專電】萬科上海區域與上海迪士尼度假區達成戰略聯盟

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》萬科（０２２０２）

（深：０００００２）上海區域昨日（２０日）與上海迪士尼度假區達成戰略聯盟，雙方將在客

戶體驗流程設計、主題場景營造、服務體系迭代乃至系列產品研發等多個維度展開合作。

萬科或將打造是帶有迪士尼元素的童玩專區，體現樂園ＩＰ與設計元素的生活示範場景，甚

至是結合５Ｇ等新技術共創有趣的生活場景。另外，此次雙方合作除了覆蓋萬科上海區域各社區

，還將延伸至上海、浙江、江蘇、安徽和江西等地。

