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即市新聞

21/01/2020 09:40

【華為風波】孟晚舟案代表律師稱案件不符合雙重犯罪原則

　　《經濟通通訊社２１日專訊》華為副董事長孟晚舟的引渡案件，當地時間２０日在加拿大溫
哥華的卑詩省最高法院開庭，孟晚舟到庭。本次庭審的焦點是「雙重犯罪」問題，也就是美國對
孟晚舟的犯罪指控在加拿大是否也屬於犯罪。第一階段庭審計劃五天，若法官認定美國引渡孟晚
舟的要求不合規定，可宣布提早釋放孟晚舟；如果法官認定是雙重犯罪，則聆訊將在６月進入第
二階段，將審議有關加拿大邊境服務局、加拿大皇家騎警和美國聯邦調查局是否在機場密謀進行
「刑事調查」的辯護指控。
　　孟晚舟的代表律師在庭上表示，案件的核心不是金融欺詐，而是美國對伊朗的制裁法，有關
罪名在加拿大是不成立，因此不符合「雙重犯罪」原則，認為如果美國無向伊朗實施制裁，就不
會有這宗案件。
　　中國外交部２０日再次敦促加方盡快釋放孟晚舟，華為在庭審開始時發表聲明，表示始終支
持孟晚舟爭取正義與自由，亦相信加拿大的司法制度，一定能夠證明孟晚舟是清白。
　　不過根據《彭博》早前的分析指，孟晚舟有９９％的可能性被引渡至美國。報道指在大部分
引渡個案中，「雙重犯罪」更是最易批准的理由。更有外媒引述美方向加方提出引渡要求的數據
，顯示自２００８年起，美方向加方提出約八百次引渡要求，只有八次不成功。（ｃａ）

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