《經濟通通訊社２１日專訊》九州通（滬：６００９９８）相關人士指出，自疫情發生後，
九州通已啟動應急措施，針對目前銷量較好的幾種口罩（Ｎ９５、Ｎ９９、３Ｍ），公司管理層
已下達明確指令，要求要加大購量，採取預付貨款積極訂貨，派專人駐場發貨等方式，針對市場
上斷供的商品，九州通從集團層面做出各類現貨和補貨的安排。
九州通方面還對外承諾，將會全力保證春節期間正常營業，保障供應、保證不漲價、保證質
量、保障服務。
不過九州通的股價未有受支持，現時由升轉跌０﹒４％，報１５﹒６６元人民幣。（ｃａ）
21/01/2020 14:02
【武漢肺炎】新型肺炎防治用品恐斷供，九州通承諾不漲價足量供應
《經濟通通訊社２１日專訊》九州通（滬：６００９９８）相關人士指出，自疫情發生後，
九州通已啟動應急措施，針對目前銷量較好的幾種口罩（Ｎ９５、Ｎ９９、３Ｍ），公司管理層
已下達明確指令，要求要加大購量，採取預付貨款積極訂貨，派專人駐場發貨等方式，針對市場
上斷供的商品，九州通從集團層面做出各類現貨和補貨的安排。
九州通方面還對外承諾，將會全力保證春節期間正常營業，保障供應、保證不漲價、保證質
量、保障服務。
不過九州通的股價未有受支持，現時由升轉跌０﹒４％，報１５﹒６６元人民幣。（ｃａ）
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