【武漢肺炎】內地疫情急擴散刺激醫藥股逆市強，白雲山Ａ漲５％

《經濟通通訊社２１日專訊》武漢肺炎疫情在內地急速擴散，醫藥股今早繼續逆市獲捧，四

環生物（深：０００５１８）、以岭藥業（深：００２６０３）、魯抗醫藥

（滬：６００７８９）、達安基因（深：００２０３０）等多股漲停，萬孚生物

（深：３００４８２）飆逾７﹒２％，普洛藥業（深：０００７３９）漲６﹒４％，華潤三九（

深：０００９９９）漲逾６％，濟川藥業（滬：６００５６６）及華蘭生物

（深：００２００７）雙雙大升逾５％，白雲山（滬：６００３３２）抽升超５％，片仔癀（滬

：６００４３６）亦升逾４﹒４％，公司主導產品片仔黃錠劑市場零售價格將從每粒５３０元上

調到５９０元人民幣。

據最新統計，內地新增最少１８宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，連同４宗境外確診，全球確

診病例至少２２３宗，死亡人數今早再增１人，至今共４人死亡。而武漢市衛健委凌晨在微博公

布，目前武漢共有１５名醫護人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有１名為疑似病例。

國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山表示，新型冠狀病毒是肯

定人傳人。

另一方面，內地日前公布第二批國家組織藥品集中採購擬中選結果，３２個藥種採購成功，

平均降幅５３％。中金發表報告表示，內地將建立常態化的集中帶量採購制度，進一步穩定市場

供應和行業預期，強調後續集採將常態化。（ａｃ）

