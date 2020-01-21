  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2020 09:03

【武漢肺炎】珠海一家三口確診，武漢父母乘高鐵探女兒齊感染

　　《經濟通通訊社２１日專訊》武漢肺炎疫情在內地急速擴散，廣東省是武漢以外確診最多病
例的省份，據廣東省衛健委最新公布出現１４宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，其中深圳半日內激
增８名患者，目前共確診９例，是全國第二多確診患者的城市，珠海有３宗，而湛江及惠州各有
１宗，全部在當地定點醫療機構隔離治療。
　　廣東省確診的１４名患者中，其中９人為６０歲以上的長者，４人為青壯年，還有１名１０
歲兒童；１２人有武漢居住或者旅遊史，２人則與病例有密切接觸史；暫未有死亡病例。除了首
名確診的深圳患者外，衛健委並沒有介紹其他患者的行蹤及病情。
　　據《新京報》報道，珠海確診３宗個案，患者為一家三口，７８歲的父親及７６歲的母親於
１月１１日由武漢乘高鐵去珠海，到４９歲女兒的家，父親於１５日感不適求醫，２日後初步確
診為新型冠狀病毒肺炎，送入醫院隔離治療，至於母女二人先後出現發燒等症狀，昨日亦確診肺
炎，目前３人病情穩定。
　　深圳市第三人民醫院負責接收武漢肺炎患者，據本港傳媒現場觀察，發現包括醫護人員的不
少人士都沒有戴口罩，隔離病房一層可以自由出入，隔離區域以屏風隔開，而不少玻璃窗亦被打
開通風。
　　至於香港目前通報了１０６宗懷疑新型冠狀病毒肺炎個案，暫無一確診。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態21/01/2020
哈里：淡出王室難過 別無他選
生財有道20/01/2020
【武漢肺炎】憂疫情影響春節活動相關股重挫 李偉傑：或是借勢跌
生財有道20/01/2020
【本港樓市】港樓連續十年最難負擔 買樓要不吃不喝20.8年...
FOCUS20/01/2020
【FOCUS】新冠狀病毒來勢洶洶 春節消費增速恐再刷新低
生財有道20/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：不建議高追小米
興證快訊20/01/2020
新經濟股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金