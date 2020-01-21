【武漢肺炎】珠海一家三口確診，武漢父母乘高鐵探女兒齊感染

《經濟通通訊社２１日專訊》武漢肺炎疫情在內地急速擴散，廣東省是武漢以外確診最多病

例的省份，據廣東省衛健委最新公布出現１４宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，其中深圳半日內激

增８名患者，目前共確診９例，是全國第二多確診患者的城市，珠海有３宗，而湛江及惠州各有

１宗，全部在當地定點醫療機構隔離治療。

廣東省確診的１４名患者中，其中９人為６０歲以上的長者，４人為青壯年，還有１名１０

歲兒童；１２人有武漢居住或者旅遊史，２人則與病例有密切接觸史；暫未有死亡病例。除了首

名確診的深圳患者外，衛健委並沒有介紹其他患者的行蹤及病情。

據《新京報》報道，珠海確診３宗個案，患者為一家三口，７８歲的父親及７６歲的母親於

１月１１日由武漢乘高鐵去珠海，到４９歲女兒的家，父親於１５日感不適求醫，２日後初步確

診為新型冠狀病毒肺炎，送入醫院隔離治療，至於母女二人先後出現發燒等症狀，昨日亦確診肺

炎，目前３人病情穩定。

深圳市第三人民醫院負責接收武漢肺炎患者，據本港傳媒現場觀察，發現包括醫護人員的不

少人士都沒有戴口罩，隔離病房一層可以自由出入，隔離區域以屏風隔開，而不少玻璃窗亦被打

開通風。

至於香港目前通報了１０６宗懷疑新型冠狀病毒肺炎個案，暫無一確診。（ｅｙ）

