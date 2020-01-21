【武漢肺炎】衛健委通報累計確診病例２９１宗，多省通報疑似個案

《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委公布，２０２０年１月２０日０－２４時，該委收

到內地３省（區、市）報告新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例７７例（湖北省７２例，上海

市２例，北京市３例）。至１月２０日２４時，收到國內４省（區、市）累計報告新型冠狀病毒

感染的肺炎確診病例２９１例（湖北省２７０例，北京市５例，廣東省１４例，上海市２例）。

與此同時，２０２０年１月２０日０－２４時，該委收到９省（區、市）報告新增疑似病例

２７例（廣東省４例，四川省１例，雲南省１例，上海市７例，浙江省１０例，安徽省１例，海

南省１例，貴州省１例，寧夏回族自治區１例）。

至１月２０日２４時，１４省（區、市）累計報告疑似病例５４例（湖北省１１例，廣東省

７例，四川省３例，雲南省１例，上海市７例，廣西壯族自治區１例，山東省１例，吉林省

１例，安徽省１例，浙江省１６例，江西省２例，海南省１例，貴州省１例，寧夏回族自治區

１例）。

此外，至１月２０日２４時，收到日本通報確診病例１例，泰國通報確診病例２例，韓國通

報確診病例１例。

目前追蹤到密切接觸者１７３９人，已解除醫學觀察８１７人，尚有９２２人正在接受醫學

觀察。（ｗｌ）

