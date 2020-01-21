【武漢肺炎】武漢市禁止旅遊團組團外出，進出武漢私家車輛要抽檢

《經濟通通訊社２１日專訊》武漢市政府宣布，為堅決遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫

情擴散，武漢市對進出武漢人員加強管控。武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武

漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。並在機場、火車站、長途汽車

站、客運碼頭安裝紅外線測溫儀。

武漢１９日起再次部署出境離開武漢人員檢測排查工作。同時，對市內公共交通工具強化進

行「日消毒」和「每班次通風」。

武漢市目前確診新型冠狀病毒感染肺炎病例達到１９８例，其中１５人為醫護人員，已有４

人死亡。（ｃａ）

