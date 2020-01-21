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即市新聞

21/01/2020 14:47

【武漢肺炎】武漢市禁止旅遊團組團外出，進出武漢私家車輛要抽檢

　　《經濟通通訊社２１日專訊》武漢市政府宣布，為堅決遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫
情擴散，武漢市對進出武漢人員加強管控。武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武
漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。並在機場、火車站、長途汽車
站、客運碼頭安裝紅外線測溫儀。
　　武漢１９日起再次部署出境離開武漢人員檢測排查工作。同時，對市內公共交通工具強化進
行「日消毒」和「每班次通風」。
　　武漢市目前確診新型冠狀病毒感染肺炎病例達到１９８例，其中１５人為醫護人員，已有４
人死亡。（ｃａ）

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