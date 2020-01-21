《經濟通通訊社２１日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，而此次爆發肺炎的關鍵
地點，是武漢一個海鮮專業批發市場「華南海鮮市場」，早有內地媒體揭發，海鮮市場表面賣海
鮮，實際上有各類動物被宰殺出售。
央視新聞報道指，武漢市宣布，為堅決遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，繼續加
大華南海鮮批發市場休市後管控力度，２４小時管控市場及其周邊出入口。加大農（集）貿市場
及各類經營場所排查，開展衛生學調查和流行病學調查，對發現病例集中隔離治療，對密切接觸
者進行醫學觀察。（ｃａ）
21/01/2020 15:33
【武漢肺炎】武漢：華南海鮮市場全天管控出入，加大排查農貿市場
《經濟通通訊社２１日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，而此次爆發肺炎的關鍵
地點，是武漢一個海鮮專業批發市場「華南海鮮市場」，早有內地媒體揭發，海鮮市場表面賣海
鮮，實際上有各類動物被宰殺出售。
央視新聞報道指，武漢市宣布，為堅決遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，繼續加
大華南海鮮批發市場休市後管控力度，２４小時管控市場及其周邊出入口。加大農（集）貿市場
及各類經營場所排查，開展衛生學調查和流行病學調查，對發現病例集中隔離治療，對密切接觸
者進行醫學觀察。（ｃａ）
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