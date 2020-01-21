【ＦＯＣＵＳ】降級兼逢疫來急，港股走勢留意三大因素

【ＦＯＣＵＳ】屋漏兼逢連夜雨。確定可人傳人的新型冠狀病毒殺入一河之隔的深圳之際，

評級機構穆迪宣布下調香港長期信貸評級由「Ａａ２」至「Ａａ３」；同時來襲的負面消息還包

括，香港連續十年「冧莊」全球最難負擔樓價城市、失業率連續第三個月上升、港府時隔１５年

後再響赤字警號、多項惠民措施恐令未來經常性開支雪球愈滾愈大……

現超買信號的恆指周二（２１日）早市延續跌勢，急挫逾６００點失守廿天線，坊間悄現沽

貨減倉吸平貨之聲。儘管沙士引發當年香港股市暴跌場景重演可謂天方夜譚，惟須密切留意三大

因素。



＊失業率近三年高，財赤重響警號＊



新型冠狀病毒引發的武漢肺炎周一（２０日）獲官方確認「可人傳人」，與香港一河之隔的

深圳以及珠海、湛江、惠州等廣東４市業已「失守」。港大感染及傳染病中心總監何栢良最新警

告，市民勿以為１７年前沙士的慘痛教訓歷史一定不會重現。

２００３年次季，香港ＧＤＰ增速曾因沙士疫情急挫至同比衰退０﹒６％；如今現首宗武漢

肺炎確診病例恐只是時間問題之際，遭評級機構穆迪宣布下調長期信貸評級由「Ａａ２」至

「Ａａ３」，可謂屋漏兼逢連夜雨。與約４個月前惠譽下調香港評級由「ＡＡ＋」至「ＡＡ」類

似，理據同涉政治議題，包括港府的制度和管治能力較預期弱等。

儘管港府指下調評級不公平、不恰當，但無可否認一系列深層次矛盾引發的社會事件仍在持

續發酵－－最新失業率升至３﹒３％的近三年最高水平，刷新２００８金融海嘯以來最長連漲期

；零售店鋪、工廈及辦公物業的成交量去年全年跌近５０％，錄至少２３年最低水平；港府帳薄

難逃２００４年後再現赤字，多項惠民措施恐令未來經常性開支雪球愈滾愈大（以「２元乘車優

惠」為例，１０年後料每三個港人就有一人可享）。



＊中資股佔比逾半，睇實內地經濟＊



諷刺的是，零售、旅遊、餐飲等行業現「冰河期」時，香港卻連續十年「冧莊」全球最難負

擔樓價城市，家庭平均須不吃不喝２０﹒８年才可置業。增長動能今非昔比，社會風暴持續逾９

月仍未見解決，坊間已悄現沽貨減倉吸平貨之聲，港股未來走勢須密切留意三大因素。

首先，是內地確診人數會否續直線上升，以及世衛周三（２２日）於日內瓦召開會議，會否

將今次武漢肺炎疫情定性為國際公共衛生緊急事件。

其次，是疫情對內地經濟有何實質影響。目前中資股佔恆指比重逾半，且權重股早已由本地

股轉為「ＡＴＭ」等內地新經濟股，與０３年不可同日而語。以０３年次季計，沙士雖嚴重拖累

社會消費品零售增速（交通運輸、住宿餐飲、旅遊跌幅最大），但對工業增加值、投資、出口的

影響並不顯著；換言之，今次武漢肺炎或難衝擊一眾新經濟股（不過，騰訊主席馬化騰上周錄連

續４個交易日減持５００萬股，套現近２０億）。

第三，是港府及中央有何新招化解反修例風暴死結，３月全國兩會召開前，將是又一重要觀

察期。

