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即市新聞

21/01/2020 11:59

【ＦＯＣＵＳ】降級兼逢疫來急，港股走勢留意三大因素

　　【ＦＯＣＵＳ】屋漏兼逢連夜雨。確定可人傳人的新型冠狀病毒殺入一河之隔的深圳之際，
評級機構穆迪宣布下調香港長期信貸評級由「Ａａ２」至「Ａａ３」；同時來襲的負面消息還包
括，香港連續十年「冧莊」全球最難負擔樓價城市、失業率連續第三個月上升、港府時隔１５年
後再響赤字警號、多項惠民措施恐令未來經常性開支雪球愈滾愈大……
　　現超買信號的恆指周二（２１日）早市延續跌勢，急挫逾６００點失守廿天線，坊間悄現沽
貨減倉吸平貨之聲。儘管沙士引發當年香港股市暴跌場景重演可謂天方夜譚，惟須密切留意三大
因素。

＊失業率近三年高，財赤重響警號＊

　　新型冠狀病毒引發的武漢肺炎周一（２０日）獲官方確認「可人傳人」，與香港一河之隔的
深圳以及珠海、湛江、惠州等廣東４市業已「失守」。港大感染及傳染病中心總監何栢良最新警
告，市民勿以為１７年前沙士的慘痛教訓歷史一定不會重現。
　　２００３年次季，香港ＧＤＰ增速曾因沙士疫情急挫至同比衰退０﹒６％；如今現首宗武漢
肺炎確診病例恐只是時間問題之際，遭評級機構穆迪宣布下調長期信貸評級由「Ａａ２」至
「Ａａ３」，可謂屋漏兼逢連夜雨。與約４個月前惠譽下調香港評級由「ＡＡ＋」至「ＡＡ」類
似，理據同涉政治議題，包括港府的制度和管治能力較預期弱等。
　　儘管港府指下調評級不公平、不恰當，但無可否認一系列深層次矛盾引發的社會事件仍在持
續發酵－－最新失業率升至３﹒３％的近三年最高水平，刷新２００８金融海嘯以來最長連漲期
；零售店鋪、工廈及辦公物業的成交量去年全年跌近５０％，錄至少２３年最低水平；港府帳薄
難逃２００４年後再現赤字，多項惠民措施恐令未來經常性開支雪球愈滾愈大（以「２元乘車優
惠」為例，１０年後料每三個港人就有一人可享）。

＊中資股佔比逾半，睇實內地經濟＊

　　諷刺的是，零售、旅遊、餐飲等行業現「冰河期」時，香港卻連續十年「冧莊」全球最難負
擔樓價城市，家庭平均須不吃不喝２０﹒８年才可置業。增長動能今非昔比，社會風暴持續逾９
月仍未見解決，坊間已悄現沽貨減倉吸平貨之聲，港股未來走勢須密切留意三大因素。
　　首先，是內地確診人數會否續直線上升，以及世衛周三（２２日）於日內瓦召開會議，會否
將今次武漢肺炎疫情定性為國際公共衛生緊急事件。
　　其次，是疫情對內地經濟有何實質影響。目前中資股佔恆指比重逾半，且權重股早已由本地
股轉為「ＡＴＭ」等內地新經濟股，與０３年不可同日而語。以０３年次季計，沙士雖嚴重拖累
社會消費品零售增速（交通運輸、住宿餐飲、旅遊跌幅最大），但對工業增加值、投資、出口的
影響並不顯著；換言之，今次武漢肺炎或難衝擊一眾新經濟股（不過，騰訊主席馬化騰上周錄連
續４個交易日減持５００萬股，套現近２０億）。
　　第三，是港府及中央有何新招化解反修例風暴死結，３月全國兩會召開前，將是又一重要觀
察期。

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