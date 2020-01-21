《股壇解碼－戴名》貿易協議糖衣毒藥；日清食品時不利兮

《股壇解碼》中美貿易首階段協議千呼萬喚始出來，條件遠較外界猜測的苛刻，加上協議中

的採購金額讓人懷疑中方是否有能力支付如此巨大的數額，同樣地美方是否有足夠的農產品供中

國採購也是一個疑問。特朗普的彈劾聆訊臨近在即，雖然參議院通過的機會很低，但特朗普律師

團隊可算是陣容鼎盛，粒粒皆星，相信特朗普不希望單靠參議院優勢去終止彈劾，相反特朗普希

望在聆訊中將指控擊潰，避免讓人覺得只靠議會優勢來保住總統寶座，成功的話當然會給他的連

任加分。雖然首階段協議正式簽署，但執行需時，而且完全執行的難度亦十分高，加上有媒體報

道協議的中英版本存在極大落差，而且司法管轄權亦存在爭議，協議最後能否持續執行甚至往後

推進到第二階段實在存在很多變數，投資者不宜過分樂觀。



＊烽煙四起＊



媒體報道土耳其和希臘正準備出兵利比亞，若果報道屬實的話，北非局勢將出現新一輪的衝

突，由於非洲是中國一帶一路的重點地區，利比亞局勢不穩或多或少都對中國的發展造成障礙。

加上土耳其和希臘各自的歐盟成員和北約成員身份，是否意味著行動受到北約和歐盟的默許，這

些不確定的因素隨時為整個非洲和中東地區帶來動盪。



＊迷失方向＊



還有幾天就到農曆新年，國內的商業活動都開始緩慢下來，受今年貿易戰和經濟下滑所影響

，很多民企和工廠在上周已經開始提早放假，據說假期還會比去年長，相信是欠缺訂單所致。上

周在網上傳言有多間城市商業銀行出現信貸危機，當中牽涉到的違約債務更數以十億計，雖然並

未被官方證實，但空穴來風，銀行體系內的資金緊張可想而知。央行在最近的降準和曲線降息政

策中並沒有給予市場針對性的提振經濟措施，投資者不宜對農曆年後的市況充滿憧憬。



＊上升乏力＊



上周中美貿易首階段協議正式簽訂，但恆指並沒有借好消息再上一層樓，相反更有高位派貨

情況，在武漢肺炎越演越烈，經濟下行，社會運動的三重打擊下，加上期權在２８８００點有空

倉建倉跡象，投資者要小心農曆年後大市可能出現回調。



＊股票簡評＊



日清食品（０１４７５）主要於香港和中國內地從事生產和銷售包括麵條、蒸煮食品、冷凍

食品、飲料產品和零食。集團主要以批發方式銷售產品予分銷商。集團亦直接銷售若干產品予零

售商（包括超市、大賣場和便利店）以及其他直接客戶（餐廳、酒店、航空公司）。日清食品一

直專注於中高端消費市場，在國內經濟下行的情況下，在國內近年新品牌不斷湧現，老品牌不斷

擴充產品線的影響下，預期今年的增長將會出現顯著放緩。國內經營成本增加正蠶食集團利潤，

加上欠缺對分銷商的激勵計劃，業務方面難有急速突破。最後的是公司管理層均為日本人，作風

非常保守穩健，假若日後中日關係出現轉向的話，政治風險必須考慮。公司在大陸唯一盈利的產

品目前只有合味道，長遠來看市場競爭會越趨白熱化，在種種不明朗的條件下，加上近期股價下

調至６﹒０邊緣，非常貼近５﹒７的支持位，假若跌穿的話下一個支持位將在４﹒３。投資者可

考慮當股價穩守５﹒７以上的時候買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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