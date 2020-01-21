《經濟通通訊社２１日專訊》前立法會議員區諾軒被控於去年７月８日凌晨在油麻地至旺角
一帶，以擴音器襲擊警務人員。案件今日在九龍城裁判法院被裁定表證成立，區諾軒決定不自辯
，亦不傳召證人，控辯雙方明日（２２日）將呈交書面陳辭。
控方傳召涉事警員的主診醫生作供，但被辯方質疑對方並非耳鼻喉科專科醫生，不能以專家
證人身份作供；最終控方安排醫生以事實證人身份作供，指涉事警員損失約３０分貝聽力，聲音
要較平常大一些才能聽到，但情況已改善。（ｃｌ）（ｚｚ）
21/01/2020 14:45
【修例風暴】區諾軒涉嫌以擴音器襲警表證成立
《經濟通通訊社２１日專訊》前立法會議員區諾軒被控於去年７月８日凌晨在油麻地至旺角
一帶，以擴音器襲擊警務人員。案件今日在九龍城裁判法院被裁定表證成立，區諾軒決定不自辯
，亦不傳召證人，控辯雙方明日（２２日）將呈交書面陳辭。
控方傳召涉事警員的主診醫生作供，但被辯方質疑對方並非耳鼻喉科專科醫生，不能以專家
證人身份作供；最終控方安排醫生以事實證人身份作供，指涉事警員損失約３０分貝聽力，聲音
要較平常大一些才能聽到，但情況已改善。（ｃｌ）（ｚｚ）
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