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21/01/2020 18:02

【武漢肺炎】本港再增１１宗懷疑個案

　　《經濟通通訊社２１日專訊》醫院管理局公布，截至今日中午１２時，公立醫院向衛生署通
報了於過去２４小時，共接收１１名（五男六女、年齡由８－８２歲）符合呈報準則的病人。
　　病人樣本已送交衛生署化驗，而所有呈報個案中有２１人仍然留院接受隔離，１９人情況穩
定，兩名北區醫院病人因自身疾病情況，一人危殆，一人嚴重。
　　另外，早前呈報的一名北區醫院病人昨日因自身疾病離世，該名病人的冠狀病毒測試結果為
陰性。公立醫院至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。（ｃｌ）

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