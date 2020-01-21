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21/01/2020 07:59

【企業盈警】梧桐國際（００６１３）料去年純利跌５７％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》梧桐國際（００６１３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利約４７００萬元，按年跌約５７％。
　　該集團指出，盈利下跌主因持作自營交易的投資及其他業務營運收入按年下跌約９００萬元
外，於２０１８年第四季度向股東分派一間聯營公司股份後，再無應佔聯營公司溢利，而
２０１８年同期溢利約２８００萬元，及預期不會錄得與２０１８年同期相若的物業估值收益約
２５００萬元所致。（ｗｈ）

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