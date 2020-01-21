【企業盈喜】廣發証券（０１７７６）料去年純利增最少６６％

《經濟通通訊社２１日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利按年增長介乎６６﹒５％至７６﹒５％，即介乎約７１﹒５９億

元（人民幣．下同）至７５﹒８９億元，而每股盈利介乎０﹒９４至１元。

該集團指，純利向上主因去年滬深兩市的股票基金總成交金額同比增加３５﹒９８％，抓住

市場機會、推進各項業務發展，取得較好經營業績。去年該集團財富管理、投資管理、交易及機

構和投資銀行業務收入均增長，令淨利潤按年大幅增加。（ｗｈ）

