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21/01/2020 07:58

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６﹒８億人幣，買建行騰訊沽吉利融創

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港股周一高開１１２點報２９１６９點，未幾升幅一度擴大至
２９１７４點再創出２０１９年５月以來高位。由於人行未如市場般下調貸款市場報價利率，加
上內地肺炎疫情加劇，投資者憂慮疫情或影響消費市場，酒店、餐飲、濠賭及航空股表現皆受到
沽壓，拖累港股倒跌兼失守二萬九關，最終恆指以近全日低位收報２８７９５點，跌２６０點或
跌０﹒９０％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６﹒８２億元人民幣減少逾２２％。北水淨買入最多的個股
依次是建行（００９３９）、騰訊（００７００）、中行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是
吉利（００１７５）、融創（０１９１８）、東陽（０１５５８）。
　　主板成交１１１５﹒９９億元微增０﹒２％，其中港股通成交１７７﹒４億元，佔總成交
１５﹒９％。

＊內地汽車銷量或零增長，吉利遭北水力沽＊

　　工信部料今年內地汽車產銷量零增長或負數，吉利全日挫４﹒３８％，報１４﹒８４元。同
時，吉利亦不獲北水看好，淨沽出近３﹒２億元。
　　東陽光藥有三樣產品中標國家藥品集中採購，全日飆１９﹒３５％，報４９﹒６５元。惟北
水見好就收，淨沽出近１﹒９億元。
　　世房（００８１３）折讓配股籌４７億元，昨日（２０日）復牌後股價急跌７﹒７９％，報
２９﹒６元。北水趁勢離場，北水淨沽出２７８５萬元。
　　小米（０１８１０）遭晨星降評級至「賣出」，不過仍然獲北水力撐，淨買入逾１億元。小
米收報１３﹒３元升０﹒４５％，盤中曾見１３﹒９４元創逾一年新高。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　３．４２　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．８３　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．５６　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　１．８８　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．０３　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　－３．１９　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－２．０７　
　　東陽光藥（０１５５８）　　　　　－１．８５　
　　銀河娛樂（０００２７）　　　　　－１．７９　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．６２　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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