【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６﹒８億人幣，買建行騰訊沽吉利融創

《經濟通通訊社２１日專訊》港股周一高開１１２點報２９１６９點，未幾升幅一度擴大至

２９１７４點再創出２０１９年５月以來高位。由於人行未如市場般下調貸款市場報價利率，加

上內地肺炎疫情加劇，投資者憂慮疫情或影響消費市場，酒店、餐飲、濠賭及航空股表現皆受到

沽壓，拖累港股倒跌兼失守二萬九關，最終恆指以近全日低位收報２８７９５點，跌２６０點或

跌０﹒９０％。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒８２億元人民幣減少逾２２％。北水淨買入最多的個股

依次是建行（００９３９）、騰訊（００７００）、中行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是

吉利（００１７５）、融創（０１９１８）、東陽（０１５５８）。

主板成交１１１５﹒９９億元微增０﹒２％，其中港股通成交１７７﹒４億元，佔總成交

１５﹒９％。



＊內地汽車銷量或零增長，吉利遭北水力沽＊



工信部料今年內地汽車產銷量零增長或負數，吉利全日挫４﹒３８％，報１４﹒８４元。同

時，吉利亦不獲北水看好，淨沽出近３﹒２億元。

東陽光藥有三樣產品中標國家藥品集中採購，全日飆１９﹒３５％，報４９﹒６５元。惟北

水見好就收，淨沽出近１﹒９億元。

世房（００８１３）折讓配股籌４７億元，昨日（２０日）復牌後股價急跌７﹒７９％，報

２９﹒６元。北水趁勢離場，北水淨沽出２７８５萬元。

小米（０１８１０）遭晨星降評級至「賣出」，不過仍然獲北水力撐，淨買入逾１億元。小

米收報１３﹒３元升０﹒４５％，盤中曾見１３﹒９４元創逾一年新高。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ３．４２

騰訊控股（００７００） ２．８３

中國銀行（０３９８８） ２．５６

中芯國際（００９８１） １．８８

小米集團（０１８１０） １．０３



淨沽出最多港股：

吉利汽車（００１７５） －３．１９

融創中國（０１９１８） －２．０７

東陽光藥（０１５５８） －１．８５

銀河娛樂（０００２７） －１．７９

中國平安（０２３１８） －１．６２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

