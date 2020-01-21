《日入而息》恒隆地產少賺逾兩成，武漢肺炎擴散，港股瀉８１０點

《今天重點》﹡武漢市新型冠狀病毒肺炎增至６死，浙江首現確診病例；衛健委通報累計確

診病例２９１宗，多省通報疑似個案；鍾南山指新型肺炎暫無針對性藥物，

隔離病人最有效；澳門提升應對新型肺炎級別，內地抵澳航班旅客要申報；

台灣確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案，患者在武漢工作

﹡本港再增１１宗懷疑個案；袁國勇指疫情或進入第三波，擴展至家庭及醫院

傳播

﹡穆迪下調匯豐及恆生評級至「Ａａ３」，展望轉為「穩定」

﹡李小加指對穆迪降級行動不表驚訝，本港ＩＰＯ排名將繼續位居前列

﹡恆隆集團（０００１０）去年多賺２９％至６８億元，末期息０﹒６３元

﹡恆隆地產（００１０１）去年純利按年跌２４％，派息５９仙；陳啟宗指本

港零售業難以重返以往幾年的高增長；恆隆指過去半年幫助逾７０％零售租

戶商討減租



《即日市況》﹡武漢肺炎疫情趨嚴重，港股瀉８１０點收２７９８５，失守二萬八關



《深滬股市》﹡肺炎疫情料重創春節經濟，滬指收跌１﹒４％本月新低



《美元匯價》﹡料歐洲央行維持利率不變，輕倉博歐元反彈；歐元最新報１﹒１１０２╱

０６，日圓最新報１０９﹒９７╱１１０



《公司業績》﹡新東方在綫（０１７９７）中期盈轉虧７１２８萬人幣，不派息

﹡筆克遠東（００７５２）全年少賺５﹒４％至２﹒５７億元，末期息派９仙

﹡恆隆集團（０００１０）去年多賺２９％至６８億元，末期息０﹒６３元

﹡恆隆地產（００１０１）去年純利按年跌２４％，派息５９仙



《公司資訊》﹡中國支付通（０８３２５）董事會主席張化橋辭任，宋茜接任

﹡萬科企業（０２２０２）上海區域與上海迪士尼度假區達成戰略聯盟

﹡港交所（００３８８）前海交易中心董事郭曉利離任

﹡中國卓銀（０８０３９）與清盤呈請人達成和解協議

﹡鴻寶資源（０１１３１）控股股東向法院提延期償付令申請

﹡中國中石（０１１９１）可換股債券認購協議已告失效

﹡中生製藥（０１１７７）附屬藥品「鹽酸氨基葡萄糖片」獲通過一致性評價

﹡希瑪眼科（０３３０９）集團醫院數目將在今年底增加至最少９間

﹡數碼通（００３１５）年中推出５Ｇ，料一年後能覆蓋８成人口

﹡恆隆地產（００１０１）淘大工業村將重建為住宅，對整體物業租賃業務仍

樂觀

﹡騰訊（００７００）與光銀合作，港澳遊客在海南無需銀行卡可開通微信錢

包

﹡萬成集團（０１４５１）料去年扭虧為盈賺最多１３５０萬元

﹡小米（０１８１０）稱今年將專注於５Ｇ和現有市場

﹡中國生物製藥（０１１７７）與奧克特砝碼訂立協議，於內地經銷人血白蛋

白產品

﹡王燦辭任復星國際（００６５６）執行董事及高級副總裁

﹡思捷（００３３０）委任Ｄａｎｉｅｌ Ｍａｙｅｒ為產品及品牌總裁

﹡泰和小貸（０１９１５）與投資基金聯盟訂立戰略合作協議，在金融科技等

領域合作

﹡復宏漢霖（０２６９６）轉移性乳腺癌藥物獲批臨床試驗申請

﹡筆克遠東（００７５２）目標２０２５年英美地區收入佔比達２５％

﹡瑞鑫國際集團（００７２４）委任李揚為執行董事及董事會主席

﹡穆迪下調匯控（００００５）及恆生（０００１１）評級至「Ａａ３」，展

望轉為「穩定」

﹡徽商銀行（０３６９８）料去年全年純利增長１３％



《國企紅籌》﹡北大資源（００６１８）今早停牌，上日公布部分融資活動受到擔保影響

﹡上海石化（００３３８）去年柴油銷售收入按年跌１﹒５９％；料去年淨利

潤按年減５５－６１％

﹡四川成渝高速公路（００１０７）與中交建成立合資公司

﹡深高速（００５４８）上月深圳地區公路日均車流量上升１－８％

﹡北京北辰（００５８８）與康辰亞奧就電服務及智能化服務等簽訂合同



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）收購百年人壽保險協議終止

﹡Ａ８新媒體（００８００）指快通聯以一千萬元人民幣認購青松基金ＩＶ權

益

﹡聯交所宣布由１月２３日起取消銘源醫療（００２３３）上市地位



《中國要聞》﹡汪洋稱民營企業家要做愛國敬業守法經營回報社會典範

﹡商務部表示去年消費對經濟增長貢獻率５８％；去年沒有出現大量產業轉移

和利潤下降；全年對外全行業直投８０７９﹒５億，降６％

﹡國家藥品監督管理局表示推進仿製藥一致性評價

﹡上海機場原董事長吳建融因受賄等獲刑１２年

﹡上海金融法院判決新三板市場虛假陳述責任糾紛案

﹡財政部表示去年國有企業利潤總額同比增４﹒７％

﹡菲律賓長灘島發生翻船事故，１名中國遊客死亡３人傷



《寶島快訊》﹡台股今日起休市，３０日復市



《其他消息》﹡屯門內河碼頭建公營房屋，議員憂交通負荷

﹡金管局表示九成信貸擔保共接８２宗申請，涉８２００萬元

﹡春節前豬價漲幅已經平抑，多地凍肉紛紛投入市場

﹡深股通額度全日流走１６﹒３億，陸股通淨賣出逾７１億；滬股通額度全日

流走３２﹒２億元，港股通明起關閉

﹡地監局表示去年投訴減２％，將向合資格持牌人提供５００元資助

﹡陳啟宗稱本港零售業難以重返以往幾年的高增長

﹡選管會表示未能就港島及新界東選區議席空缺安排補選

﹡１２月整體通脹率降至２﹒９％，全年基本通脹率３％

﹡高力料今年寫字樓租金或跌８％，一線街舖跌１６％

﹡李小加指對穆迪降級行動不表驚訝，本港ＩＰＯ排名將繼續位居前列

﹡證監會凍結中資證券個別客戶資產，疑涉Ｈｏｎ Ｃｏｒｐ市場操控



《修例風暴》﹡史美倫稱本港資本市場仍然強勁，未見顯著資金外流

﹡港鐵今日下午３時起關閉西鐵元朗站

﹡區諾軒涉嫌以擴音器襲警表證成立



《武漢肺炎》﹡珠海一家三口確診，武漢父母乘高鐵探女兒齊感染

﹡國家衛健委將新型肺炎納入乙類傳染病，與沙士同級

﹡武漢成立疫情防控指揮部，不重視不落實者將嚴肅追責；武漢市禁止旅遊團

組團外出，進出武漢私家車輛要抽檢；武漢市宣布華南海鮮市場全天管控出

入，加大排查農貿市場

﹡世衛明日開會評估武漢肺炎是否構成國際緊急疫情；世衛就新型冠狀病毒開

緊急會議，耿爽稱中方受邀參與

﹡口罩概念股熱炒多股漲停，鍾南山提醒「隨時戴口罩」

﹡張建宗稱政府對疫情極之高度戒備，強調沒有掉以輕心

﹡天津航空表示離開武漢旅客提供全額退票或改簽服務

﹡中央政法委發文指刻意遲報瞞報將釘在歷史恥辱柱上

﹡匯豐指有員工感染病毒消息屬誤傳

﹡澳洲出現首宗武漢肺炎疑似病例，患者曾赴武漢探親

﹡攜程等多家旅遊網推武漢酒店退訂保障，中青旅挫半成

﹡南航多家航空公司為武漢發熱旅客辦理免費退改簽

﹡新型肺炎防治用品恐斷供，九州通承諾不漲價足量供應

﹡港大醫學院表示估算武漢或有逾１３００宗確診個案

﹡澳門提升應對新型肺炎級別，內地抵澳航班旅客要申報

﹡本港再增１１宗懷疑個案

﹡武漢市新型冠狀病毒肺炎增至６死，浙江首現確診病例

﹡武漢診療方案：三家醫院設８００張床位救治患者

﹡衛健委通報累計確診病例２９１宗，多省通報疑似個案

﹡鍾南山：新型肺炎暫無針對性藥物，隔離病人最有效



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