《華爾街內望》武漢肺炎擴散至美國，道指跌１５２點，美債息走低

《經濟通通訊社２２日專訊》武漢肺炎擴散至美國，加上國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上日

下調全球經濟增長預測，美股周二（２１日）走低，並由歷史高位回落。

道指跌１５２點或０﹒５２％，報２９１９６點。標指跌８點或０﹒２６％，報３３２０點

。納指跌１８點或０﹒１９％，報９３７０點。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上日下調對今明兩年的全球經濟增長預估，總裁格奧爾基耶娃

稱中美貿易戰帶來持續影響，印度及其他新興市場的經濟放緩比預期更嚴重。

美國聯邦疾病控制與預防中心（ＣＤＣ）確認美國出現首宗武漢肺炎冠狀病毒感染病例，而

中國目前已有六人死於該冠狀病毒感染。

疫情發生在中國農曆新年前夕，沉重打擊旅遊相關股。聯合航空跌４﹒４％，嘉年華郵輪跌

２﹒３％，金沙集團、永利渡假村分別跌５﹒４％和６﹒１％。

其他個股方面，波音７３７ ＭＡＸ客機可能今年６月至７月才能復服飛，收跌３﹒３％。

ＩＢＭ雲計算業務上年第四季營收意外增長，收漲逾４％。Ｎｅｔｆｌｉｘ公布第四季業績，收

跌逾１％。

受武漢肺炎疫情影響，美國兩年期、十年期、三十年期公債收益率皆下跌。十年期公債收益

率跌至１﹒７６９％，曾挫至兩周低位１﹒７６６％。（ａｌ）

