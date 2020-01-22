【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２２日專訊》五龍電動車（００７２９）建議２股供１股方式集資最多約２
﹒０３億元，每股供股價０﹒２元，本月２９日除淨，供股權買賣日期由２月１２日至１９日，
供股股份３月５日開始買賣。該集團董事會會議上，６名董事投票贊成供股，但兩名董事包括主
席曹忠及非執行董事黃坦則投票反對供股。該股早市跌５﹒１２％，報０﹒２０４元。
上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶
日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應
加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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五龍電動車（００７２９）二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ５╱３
供股價２０仙
培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３
供股價８０仙
再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３
供股價２０仙
國泰君安國際 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３
（０１７８８） 供股價１﹒４５元
五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３
供股價２０仙
安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －
安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３
供股價１０仙
中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －
蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －
合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －
旭光 （０００６７） 四十合一 １７╱２ － －
冠華國際（００５３９） 一供二， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３
供股價２７仙
領智金融（０８１６３） 一供四， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３
供股價１１仙
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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金沙中國有限公司（０１９２８） 第二次中期息９９仙 ３╱２
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