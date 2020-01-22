《專家之言－尹希陽》淺談小米（０１８１０）價值回歸

《專家之言》先講講騰訊（００７００）主席馬化騰減持。他在上周二至周五在市場減持共

５００萬股，每股平均價分別為４０１﹒４２９６元、３９８﹒１８５６元、３９８﹒４９１５

元及３９８﹒１０３４元，涉資約２０億元，最新持股量降至８﹒５３％。筆者認為對騰訊影響

不大，或只屬短期心理影響。回顧２０１７年１０月馬化騰減持後，騰訊不單未見轉勢，更曾創

歷史新高後才調整到他當時減持的水平並見支持。對馬化騰而言，減持亦不過是０﹒０５％，筆

者認為無需過份解讀。



＊智能手機毛利率持續改善＊



小米（０１８１０）主席雷軍深知單憑手機硬件只能賺到多多少少「皮肉錢」。事實上，

２０１９年第三季度小米智能手機分部毛利率只有９％。２０１８年第三季度（智能手機）毛利

率的６﹒１％更是慘不忍睹，換來的是上市後資本市場對小米高估值的質疑，股價並由當日上市

後高位２１﹒４５元跌到８元、９元水平才見穩定。

２０２０年小米推出廉價版５Ｇ手機，並計劃來年推出超過１０款５Ｇ手機。筆者更期待是

小米以５Ｇ換機潮稱霸智能家居市場。



＊智能家居生活圈模式成形＊



香港投資者或對小米智能家居已有一定認知，在香港亦有３間小米之家。而在內地，小米透

過滲透手機市場為切入點，以「米家」ＡＰＰ殺出了一條血路。截止２０１９年９月底，小米

ＩｏＴ平台接入ＩｏＴ設備數達到２﹒１３億台。

所以，對於小米增長潛力，筆者最看重的是智能家居的周邊產品。最近小米吸塵機製造商石

頭科技更獲批科創板上市，屬小米生態鏈第三家上市公司。筆者相信，小米周邊產品價值會逐漸

孵化。



＊５Ｇ商用，勿沾手電訊商＊



長話短說，在中國，５Ｇ網絡建設背後有不可量化的商業及戰略價值。國家政府並不樂見

５Ｇ商用化成本大幅度轉嫁用戶。估計２０２０年５Ｇ商用化不論對晶片製造商、手機設備、手

機製造商等都是大商機，恐怕三大電訊商唯有「硬食」了（意指或有如港珠澳大橋般的長回本期

）。

最近小米聯同中聯通（００７６２）推出目前最便宜的５Ｇ計劃，月費只在人民幣４９至

９９元。如此優惠的月費計畫對５Ｇ普及化絕對是好事，不過三大電訊商定必在月費價格戰中鬥

到你死我活。



＊風險與估值＊



小米的主要風險不在於其營運及品牌定位，反而是其企業管治。同股不同權

（Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ｖｏｔｉｎｇ Ｒｉｇｈｔｓ ）下，小米上市一周年曾以「獎勵計劃」

名義發行大額Ｂ類股份，大印平價公仔紙攤薄小股東權益，惹來市場嘩意。操作上，筆者認為現

價小米估值為１３倍市盈率。筆者以自家家電品牌創科（００６６９）作比較，其現價市盈率為

２８倍，市盈率中位數為１７倍。故此，筆者對小米價值回歸仍然樂觀，目標上望２成水位，更

樂觀可見升一倍。當然若再次利用同股不同權架構實施對小股東不公平的操作，立即離場。

順勢而行，操盤亦然，人生亦然！

《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

