中移動、手機股午後持續受捧，港股升幅擴至３４９點報２８３３４

《經濟通通訊社２２日專訊》武漢疫情雖然繼續擴散，但港股在兩日急跌逾千點後見反彈，

午後在中移動（００９４１）及手機股持續拉升下擴大升幅至逾３００點。

恆指高開１３１點，報２８１１６點，重上兩萬八。惟內地通報武漢肺炎確診病例增加，且

在美國亦出現一例，內地股市走低，恆指曾經掉頭跌４７點，報２７９３８點。隨後，中國衛健

委就防控工作回答記者提問，強調將堅持每天及時發布信息，市場對不明朗因素憂慮略為紓緩，

帶動恆指回升，中午收報２８２１０點，升２２５點。午後，手機股及中移動繼續發力，恆指愈

升愈有。現時，恆生指數報２８３３４點，升３４９點或升１﹒２５％，主板成交６０６﹒００

億元。國企指數報１１１７８點，升２０８點或升１﹒９０％。

Ａ股兩市繼續上揚。上證綜合指數報３０５５點，升３點或升０﹒１０％，成交１８４１﹒

３９億元人民幣。深證成份指數報１１０４２點，升８９點或升０﹒８２％，成交２８６０﹒７

１億元人民幣。



表列十大升幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １４５﹒３０元 升５﹒５２％

中國移動（００９４１） ６９﹒３０元 升３﹒５１％

申洲國際（０２３１３） １１３﹒４０元 升３﹒４７％

瑞聲科技（０２０１８） ６４﹒４０元 升３﹒３７％

中國旺旺（００１５１） ７﹒０５元 升３﹒５２％



華潤置地（０１１０９） ３５﹒６５元 升２﹒８９％

中海油 （００８８３） １３﹒３４元 升２﹒６２％

石藥集團（０１０９３） １９﹒４６元 升２﹒４２％

吉利汽車（００１７５） １４﹒４０元 升２﹒４２％

恆安國際（０１０４４） ６０﹒１０元 升２﹒０４％

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（ｆｚ）

