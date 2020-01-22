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即市新聞

22/01/2020 13:27

中移動、手機股午後持續受捧，港股升幅擴至３４９點報２８３３４

　　《經濟通通訊社２２日專訊》武漢疫情雖然繼續擴散，但港股在兩日急跌逾千點後見反彈，
午後在中移動（００９４１）及手機股持續拉升下擴大升幅至逾３００點。
　　恆指高開１３１點，報２８１１６點，重上兩萬八。惟內地通報武漢肺炎確診病例增加，且
在美國亦出現一例，內地股市走低，恆指曾經掉頭跌４７點，報２７９３８點。隨後，中國衛健
委就防控工作回答記者提問，強調將堅持每天及時發布信息，市場對不明朗因素憂慮略為紓緩，
帶動恆指回升，中午收報２８２１０點，升２２５點。午後，手機股及中移動繼續發力，恆指愈
升愈有。現時，恆生指數報２８３３４點，升３４９點或升１﹒２５％，主板成交６０６﹒００
億元。國企指數報１１１７８點，升２０８點或升１﹒９０％。
　　Ａ股兩市繼續上揚。上證綜合指數報３０５５點，升３點或升０﹒１０％，成交１８４１﹒
３９億元人民幣。深證成份指數報１１０４２點，升８９點或升０﹒８２％，成交２８６０﹒７
１億元人民幣。
　　
　　表列十大升幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　１４５﹒３０元　　　升５﹒５２％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒３０元　　　升３﹒５１％
　　申洲國際（０２３１３）　　１１３﹒４０元　　　升３﹒４７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　６４﹒４０元　　　升３﹒３７％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　７﹒０５元　　　升３﹒５２％
　
　　華潤置地（０１１０９）　　　３５﹒６５元　　　升２﹒８９％
　　中海油　（００８８３）　　　１３﹒３４元　　　升２﹒６２％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１９﹒４６元　　　升２﹒４２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１４﹒４０元　　　升２﹒４２％
　　恆安國際（０１０４４）　　　６０﹒１０元　　　升２﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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