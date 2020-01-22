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即市新聞

22/01/2020 09:22

港股反彈高開１３１點報２８１１６點，國指升７７點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股回吐，美國發生首宗新型變種冠狀病毒案例，消息觸
發資金套現；惟亞洲股市方面現時輕微高走，日經升３１點，首爾指數升９點，港股方面今早高
開１３１點，申洲國際（０２３１３）連日受資金追捧，高開逾２﹒３％並為開市表現最佳之藍
籌，油股及內房股亦略有追捧。恆生指數開報２８１１６點，升１３１點或升０﹒４７％，主板
成交２２﹒５９億元。國企指數報１１０４８點，升７７點或升０﹒７１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２５％，報５９元；港交所（００３８８）無
升跌，報２７１﹒８元；騰訊控股（００７００）升０﹒５２％，報３８７﹒４元；中移動（０
０９４１）升１﹒５７％，報６８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５５％，報８２﹒３元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１１２﹒２０元　　　升２﹒３７％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒３０元　　　升２﹒３１％
　　華潤置地（０１１０９）　　３５﹒２５元　　　升１﹒７３％
　　中國移動（００９４１）　　６８﹒００元　　　升１﹒５７％
　　長和　　（００００１）　　７５﹒１０元　　　升１﹒２１％

　　中國平安（０２３１８）　　９５﹒４５元　　　升１﹒１１％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒２０元　　　升１﹒００％
　　中國聯通（００７６２）　　　７﹒１７元　　　升０﹒９９％
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒４０元　　　升０﹒９８％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３９﹒００元　　　升０﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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