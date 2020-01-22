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即市新聞

22/01/2020 17:02

《盤後部署》肺炎疫情主導大市，港股２７０００－２９０００波動

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股在上日急插逾八百點後，今日走勢波動。雖然隔晚美國已
出現首宗武漢肺炎，但恆指仍高開１３１點，重上兩萬八水平。隨後一度掉頭向下，低見
２７９３８點，跌４７點。不過，在部分重磅股及手機設備股帶領下，恆指「Ｖ型反彈」，午後
愈升愈有，最高見２８３５４點，升４０８點，惟未能收復２０天線（約２８４５０），最終恆
指收報２８３４１，升３５５點或升１﹒２７％，主板成交１０１４﹒９３億元，減少近２４％
。國企指數收報１１１７４，升１﹒８６％或升２０４點。
　　Ａ股兩市升幅不及港股，上證綜指報３０６０點，升８點或０﹒２８％；深證成指報
１１０７２點，升１１８點或１﹒０８％。兩市全日成交７０８０億元人民幣，按日增２﹒５％


＊往績證疫情對股市影響有限，惟美股高估值或加大回吐壓力＊

　　隔晚美股復市，三大指數均要向下，當中，道瓊斯指數更結束５連升，收跌１５２點至
２９１９６點。市場普遍歸究於美國確診首宗新型冠狀病毒感染肺炎病例。不過，有投資者引述
過去疫情中的股市表現指出，不論是２００３年的「沙士」或２０１４年的伊波拉病毒，為市場
帶來的劇烈反應均不會持久，並無法扭轉長期上升趨勢。Ｍａｒｋｅｔｆｉｅｌｄ　Ａｓｓｅｔ
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＬＬＣ執行長Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｓｈａｏｕｌ相信，市場的最終方向，
仍取決於當地的貨幣和財政政策。以２００９年４月的豬流感為例，美股僅下跌數天，全月標普
５００指數仍錄得９﹒４％的漲幅；而伊波拉病毒雖然打擊了當年１０月的股市，但第四季標普
５００指數仍錄４％升幅。
　　話雖如此，目前美股估值已高，市場對疫情的反應可能因而擴大。相比２００３年沙士，當
時股市剛因科網股爆破後不久而處於底部，現階段美股則處於高位。

＊港股調整機會大，短線留意內需股＊

　　港股經歷兩日累計逾千點跌幅後，今日見反彈，惟或僅屬於「死貓彈」。未來走勢難料，一
方面，受肺炎疫情影響；另一方面，農曆新年長假亦左右投資者入市意欲。
　　農曆新年假期將至，港股只剩１﹒５個交易日，武漢新型肺炎會否繼續擴散屬影響假期後，
港股短期走勢的關鍵因素，故不建議此時作中線部署。就短線而言，雖然疫情或影響內地春運，
但農曆新年仍是內地重要節慶，料消費品股看高一線。在港股休市前，未來兩日可多加留意旺旺
（００１５１）、潤啤（００２９１）、李寧（０２３３１）、安踏（０２０２０）等消費品股

　　從技術上看，若肺炎疫情漸趨嚴重，恆指短線支持位先看去年１２月１２日－１３日的上升
裂口底部，即約２７０００水平。若疫情好轉，不明朗因素減退，港股可重新挑戰二萬九大關。
不過，最新有傳本港錄首宗確診肺炎疫情個案，料恆指調整機會或較大。（ｎｓ、ｋｓ）

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