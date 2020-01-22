《盤後部署》肺炎疫情主導大市，港股２７０００－２９０００波動

《經濟通通訊社２２日專訊》港股在上日急插逾八百點後，今日走勢波動。雖然隔晚美國已

出現首宗武漢肺炎，但恆指仍高開１３１點，重上兩萬八水平。隨後一度掉頭向下，低見

２７９３８點，跌４７點。不過，在部分重磅股及手機設備股帶領下，恆指「Ｖ型反彈」，午後

愈升愈有，最高見２８３５４點，升４０８點，惟未能收復２０天線（約２８４５０），最終恆

指收報２８３４１，升３５５點或升１﹒２７％，主板成交１０１４﹒９３億元，減少近２４％

。國企指數收報１１１７４，升１﹒８６％或升２０４點。

Ａ股兩市升幅不及港股，上證綜指報３０６０點，升８點或０﹒２８％；深證成指報

１１０７２點，升１１８點或１﹒０８％。兩市全日成交７０８０億元人民幣，按日增２﹒５％

。



＊往績證疫情對股市影響有限，惟美股高估值或加大回吐壓力＊



隔晚美股復市，三大指數均要向下，當中，道瓊斯指數更結束５連升，收跌１５２點至

２９１９６點。市場普遍歸究於美國確診首宗新型冠狀病毒感染肺炎病例。不過，有投資者引述

過去疫情中的股市表現指出，不論是２００３年的「沙士」或２０１４年的伊波拉病毒，為市場

帶來的劇烈反應均不會持久，並無法扭轉長期上升趨勢。Ｍａｒｋｅｔｆｉｅｌｄ Ａｓｓｅｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＬＬＣ執行長Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｈａｏｕｌ相信，市場的最終方向，

仍取決於當地的貨幣和財政政策。以２００９年４月的豬流感為例，美股僅下跌數天，全月標普

５００指數仍錄得９﹒４％的漲幅；而伊波拉病毒雖然打擊了當年１０月的股市，但第四季標普

５００指數仍錄４％升幅。

話雖如此，目前美股估值已高，市場對疫情的反應可能因而擴大。相比２００３年沙士，當

時股市剛因科網股爆破後不久而處於底部，現階段美股則處於高位。



＊港股調整機會大，短線留意內需股＊



港股經歷兩日累計逾千點跌幅後，今日見反彈，惟或僅屬於「死貓彈」。未來走勢難料，一

方面，受肺炎疫情影響；另一方面，農曆新年長假亦左右投資者入市意欲。

農曆新年假期將至，港股只剩１﹒５個交易日，武漢新型肺炎會否繼續擴散屬影響假期後，

港股短期走勢的關鍵因素，故不建議此時作中線部署。就短線而言，雖然疫情或影響內地春運，

但農曆新年仍是內地重要節慶，料消費品股看高一線。在港股休市前，未來兩日可多加留意旺旺

（００１５１）、潤啤（００２９１）、李寧（０２３３１）、安踏（０２０２０）等消費品股

。

從技術上看，若肺炎疫情漸趨嚴重，恆指短線支持位先看去年１２月１２日－１３日的上升

裂口底部，即約２７０００水平。若疫情好轉，不明朗因素減退，港股可重新挑戰二萬九大關。

不過，最新有傳本港錄首宗確診肺炎疫情個案，料恆指調整機會或較大。（ｎｓ、ｋｓ）

